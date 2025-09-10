Collecte de fonds MORPH Sound System

Organisé par
16h30–22h00 ft. Wencat, Xibaona, Airhaert, Honeydrip, Pleurire b2b Kiviv, and Ensix
15h30–16h30 “Comment construire un haut-parleur” avec Rían Adamian & Honeydrip
“Ondes Sensibles” sculpture sonore avec Marilou Lyonnais Archambault
16h40–18h00
14h00–15h00 table ronde Sound Sessions avec SIM, Alanna Stuart et Airhaert
Contactez-nous si vous souhaitez participer mais que le prix vous rebute ! Vous pouvez également apporter de l'argent liquide ou une carte bancaire pour payer à l'entrée :)
