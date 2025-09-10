Organisé par

Events

À propos de cet événement

Collecte de fonds MORPH Sound System

1345 Rue de Bellechasse

Montréal, QC H2G 1N8, Canada

Sets live & DJ
20 $

16h30–22h00 ft. Wencat, Xibaona, Airhaert, Honeydrip, Pleurire b2b Kiviv, and Ensix

Atelier 1:
15 $

15h30–16h30 “Comment construire un haut-parleur” avec Rían Adamian & Honeydrip

Atelier 2:
15 $

“Ondes Sensibles” sculpture sonore avec Marilou Lyonnais Archambault

16h40–18h00

Table ronde
10 $

14h00–15h00 table ronde Sound Sessions avec SIM, Alanna Stuart et Airhaert

NOTAFLOF
1 000 000 $

Contactez-nous si vous souhaitez participer mais que le prix vous rebute ! Vous pouvez également apporter de l'argent liquide ou une carte bancaire pour payer à l'entrée :)

Ajouter un don pour Events

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!