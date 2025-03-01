MOUILLAGE 2025

Aviron Lachine offre la possibilité de ranger des bateaux privés (skiff). Les places sont limitées et offertes en priorité aux membres et à ceux qui ont payé un mouillage l'année précédente.Le mouillage est valide un an.Les propriétaires des skiffs doivent les assurer eux-mêmes. Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

