Aviron Lachine

Organisé par

Aviron Lachine

À propos de cet événement

MOUILLAGE 2025

2801 Bd Saint-Joseph

Lachine, QC H8S 4B7, Canada

Mouillage
130 $
Aviron Lachine offre la possibilité de ranger des bateaux privés (skiff). Les places sont limitées et offertes en priorité aux membres et à ceux qui ont payé un mouillage l'année précédente.Le mouillage est valide un an.Les propriétaires des skiffs doivent les assurer eux-mêmes. Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!