MOUILLAGE 2025

Aviron Lachine offre la possibilité de ranger des bateaux privés (skiff). Les places sont limitées et offertes en priorité aux membres et à ceux qui ont payé un mouillage l'année précédente.Le mouillage est valide un an.Les propriétaires des skiffs doivent les assurer eux-mêmes.
Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001
Aviron Lachine offre la possibilité de ranger des bateaux privés (skiff). Les places sont limitées et offertes en priorité aux membres et à ceux qui ont payé un mouillage l'année précédente.Le mouillage est valide un an.Les propriétaires des skiffs doivent les assurer eux-mêmes.
Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!