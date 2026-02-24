MP Coach Club - Printemps 2026

Organisé par
Le MP Coach Club Route t’offre 8 semaines d’entraînements encadrés pour améliorer ta fluidité, ta technique et ta gestion de l’effort sur route. Chaque rencontre inclut un thème éducatif et une mise en pratique adaptée à ton niveau. Les séances ont lieu à Shawinigan!
13 avril au 1er juin 2026
Le MP Coach Club Trail t’offre 8 semaines d’entraînements encadrés pour améliorer ta fluidité, ta technique et ta gestion de l’effort en sentier. Chaque rencontre inclut un thème éducatif et une mise en pratique adaptée à ton niveau. Les séances ont lieu à Shawinigan!
14 avril au 2 juin 2026
Un cours structuré spécifiquement pour les coureurs qui veulent devenir plus solides et plus efficaces.
On travaille la force, la stabilité, la puissance et le contrôle avec des blocs dynamiques adaptés à la course à pied.
Objectif : améliorer ton économie de course, prévenir les blessures et soutenir ta progression en route comme en trail.
Accessible à tous les niveaux.
Intense, oui. Intelligent, surtout.
16 avril au 4 juin 2026
Deux séances par semaine selon ton choix
Cet option applique automatiquement un rabais de 10 % sur la deuxième séance.
Trois séances par semaine
Cet option applique automatiquement un rabais de 15 % sur la troisième séance.
Lundi ou mardi ou jeudi
