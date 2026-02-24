MP Coach

MP Coach

MP Coach Club - Printemps 2026

MP Coach Club Route | Lundi 17h30 (1h)
120,72 $

Le MP Coach Club Route t’offre 8 semaines d’entraînements encadrés pour améliorer ta fluidité, ta technique et ta gestion de l’effort sur route. Chaque rencontre inclut un thème éducatif et une mise en pratique adaptée à ton niveau. Les séances ont lieu à Shawinigan!


13 avril au 1er juin 2026

*Taxes incluses

MP Coach Club Trail | Mardi 17h30 (1h)
120,72 $

Le MP Coach Club Trail t’offre 8 semaines d’entraînements encadrés pour améliorer ta fluidité, ta technique et ta gestion de l’effort en sentier. Chaque rencontre inclut un thème éducatif et une mise en pratique adaptée à ton niveau. Les séances ont lieu à Shawinigan!


14 avril au 2 juin 2026

*Taxes incluses

Renforcement HIIT pour coureurs | Jeudi 17h30 (1h)
120,72 $

Un cours structuré spécifiquement pour les coureurs qui veulent devenir plus solides et plus efficaces.


On travaille la force, la stabilité, la puissance et le contrôle avec des blocs dynamiques adaptés à la course à pied.


Objectif : améliorer ton économie de course, prévenir les blessures et soutenir ta progression en route comme en trail.


Accessible à tous les niveaux.

Intense, oui. Intelligent, surtout.


16 avril au 4 juin 2026

*Taxes incluses

MP Coach Club | 2 x semaine
229,38 $

Deux séances par semaine selon ton choix


Cet option applique automatiquement un rabais de 10 % sur la deuxième séance.


*Taxes incluses

MP Coach Club | 3 x semaine
344,06 $

Trois séances par semaine

Cet option applique automatiquement un rabais de 15 % sur la troisième séance.


À la carte (1h)
17,25 $

Lundi ou mardi ou jeudi

*Taxes incluses

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!