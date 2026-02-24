MP Coach Club - Printemps 2026

Un cours structuré spécifiquement pour les coureurs qui veulent devenir plus solides et plus efficaces.





On travaille la force, la stabilité, la puissance et le contrôle avec des blocs dynamiques adaptés à la course à pied.





Objectif : améliorer ton économie de course, prévenir les blessures et soutenir ta progression en route comme en trail.





Accessible à tous les niveaux.

Intense, oui. Intelligent, surtout.





16 avril au 4 juin 2026

*Taxes incluses