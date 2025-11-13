MP Coach Club Trail : Hiver 2026

14 janvier 2026 au 18 mars
Pendant ces 10 semaines, nous alternerons différents sentiers pour garder le plaisir et les défis variés.
Point de départ de la première sortie : Parc de l’Île Melville – secteur Des chutes (derrière le BMR).
Viens au moment qui te convient le mieux!
Longue sortie en sentier
7 février 2026 à 9h : Première grande aventure où on applique les notions vues les semaines précédentes : gestion de l’effort, montées et descentes, alimentation et hydratation en sentier. Un moment parfait pour gagner en confiance et tester ton endurance.
28 février 2026 à 9h : Grand rendez-vous en sentier pour consolider tes acquis et relever un nouveau défi. Selon les conditions, on pourra s’adapter (sentier enneigé, raquette ou autre format hivernal) pour vivre une expérience unique et festive.
21 mars 2026 à 9h : Dernière longue sortie!
Parcours à venir
Viens le 7 février ou le 28 février ou le 21 mars 2026
Si tu souhaites participer aux 3 sorties, choisis l’option « 3 × Samedi » ci-dessus.
Session automne complète (10 mercredi + 3 samedis)
Le combo Route et Trail* est parfait pour celles et ceux qui veulent une constance solide dans leur semaine de course.
Tu profites de deux styles d’entraînements complémentaires pour améliorer ta technique, ton aisance et ton endurance grâce à une structure variée et motivante.
En t’inscrivant au combo, tu obtiens 15% de rabais sur le deuxième club.
*Accès aux séances du mercredi uniquement
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!