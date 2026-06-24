MTL RUM FEST Masterclass

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À propos de cet événement
Ton billet inclut:
- Masterclass + dégustations de rum
-Snacks
- Accès à la présentation exclusive Rhum Aficionados & Rum Without Borders
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Your ticket includes
- Masterclass + rum tastings
-Snacks
- Access to the exclusive Rhum Aficionados & Rum Without Borders presentation
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