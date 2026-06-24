Montreal International Rum Festival

Organisé par

Montreal International Rum Festival

À propos de cet événement

MTL RUM FEST Masterclass

1799 Av. Pierre-Péladeau

Laval, QC H7T 2Y5, Canada

Admission générale
20 $

Ton billet inclut:


- Masterclass + dégustations de rum

-Snacks
- Accès à la présentation exclusive Rhum Aficionados & Rum Without Borders

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Your ticket includes

 - Masterclass + rum tastings

-Snacks 

 - Access to the exclusive Rhum Aficionados & Rum Without Borders presentation

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