MTLRDL Inc

Organisé par

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À propos de cet événement

MTLRD DOUBLE HEADER - Blue vs. Yellow + Smash Squad

8650 Av. Querbes

Montréal, QC H3N 2X4, Canada

Tout le temps Fan du Derby
22 $

The sugar supporter: Soutenez leur communauté et frappez aussi fort que nos joueurs

Prix régulier
18 $

Regular price: Un fan comme les autres qui accomplit des choses extraordinaires


Prix accesiblilité
15 $

Accessible star pass price: Parce que le derby, c'est pour tout le monde. Point final.


Enfants 6-14
5 $

6-7 meme fans: La nouvelle génération de joueurs


Enfant 0-5 ans
Gratuit

Big enough to cheer ticket: On n'est jamais trop jeune pour devenir fan de derby.


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