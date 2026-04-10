MTLRD DOUBLE HEADER - Blue vs. Yellow + Smash Squad

À propos de cet événement
The sugar supporter: Soutenez leur communauté et frappez aussi fort que nos joueurs
Regular price: Un fan comme les autres qui accomplit des choses extraordinaires
Accessible star pass price: Parce que le derby, c'est pour tout le monde. Point final.
6-7 meme fans: La nouvelle génération de joueurs
Big enough to cheer ticket: On n'est jamais trop jeune pour devenir fan de derby.
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