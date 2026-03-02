MTLRD Round Robin Equipe Locales 2026

À propos de cet événement
The sugar supporter: Supporte sa communauté et frappe aussi fort que nos joueur.euse.s
Juste un.e fan.e ordinaire qui fait des choses extraordinaires
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Parce que le Derby c'est pour tout le monde. Point.
pour les fans de meme 6-7
il n'est jamais trop tot pour etre fan de derby
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