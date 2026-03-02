MTLRDL Inc

Organisé par

MTLRDL Inc

À propos de cet événement

MTLRD Round Robin Equipe Locales 2026

8931 Av. Papineau

Montréal, QC H1Z 2P9, Canada

Fan de derby de tous les temps
22 $

The sugar supporter: Supporte sa communauté et frappe aussi fort que nos joueur.euse.s

Prix régulier
18 $

Juste un.e fan.e ordinaire qui fait des choses extraordinaires

Adulte avec accompagnement
18 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

S’il vous est nécessaire d’avoir l’accompagnement d’une personne aidante. Sélectionner cette option pour payer votre billet et bénéficier d’un billet assistance gratuit pour la personne qui vous accompagne. Il vous sera demandé de fournir ses coordonnées avant le paiement. Aucun justificatif demandé.

Prix accessible
15 $

Parce que le Derby c'est pour tout le monde. Point.

Enfants 6-14 ans
5 $

pour les fans de meme 6-7

Enfants 0-5 ans
Gratuit

il n'est jamais trop tot pour etre fan de derby

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