Soirée Music Bingo @ Club 717

À propos de cet événement
Rejoignez-nous pour la nuit du bingo musical au Club 717, animée par DJ Daddy Entertainment - une nuit haute en énergie, en musique, en rires et en vrais prix en espèces.
Ce n'est pas un jeu de connaissances et pas un bingo traditionnel.
Au lieu de chiffres, vous allez associer des chansons des années 80, 90, 2000 et Pop - et vous jouerez directement sur votre téléphone. Aucune expérience de bingo requise, il suffit d'arriver prêt à s'amuser.
🎶 325 $ en espèces et prix à gagner
📱 Jouez sur votre téléphone
🎧 Animé par DJ Daddy Entertainment
Cet événement soutient fièrement Durham Alliance Outreach (DAO) - le centre communautaire 2SLGBTQIA+ de la région de Durham, qui contribue à soutenir des espaces sécuritaires, des soutiens entre pairs et des programmes communautaires.
Rehaussez votre soirée avec l'accès anticipé VIP et commencez la fête avant l'arrivée de la foule.
L'accès VIP vous donne une entrée anticipée à 19h00, vous offrant le premier choix des places, le temps de prendre un verre pendant l'heure du happy hour, et un début de soirée détendu avant le début des jeux.
🎟️ L'accès anticipé VIP commence à 19h00
💲 Préachat seulement, 5 $
🪑 Meilleur choix de places
🍹 Profitez des offres du happy hour de 19h00 à 20h00
L'accès anticipé VIP est limité et disponible par préachat uniquement.
Veuillez noter :
Arrivez tôt, installez-vous et commencez la nuit du bingo musical à la manière VIP.
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