Soirée Music Bingo @ Club 717

🎟️ ADMISSION GÉNÉRALE - NUIT DE BINGO MUSICAL

Rejoignez-nous pour la nuit du bingo musical au Club 717, animée par DJ Daddy Entertainment - une nuit haute en énergie, en musique, en rires et en vrais prix en espèces.

Ce n'est pas un jeu de connaissances et pas un bingo traditionnel.

Au lieu de chiffres, vous allez associer des chansons des années 80, 90, 2000 et Pop - et vous jouerez directement sur votre téléphone. Aucune expérience de bingo requise, il suffit d'arriver prêt à s'amuser.

🎶 325 $ en espèces et prix à gagner

📱 Jouez sur votre téléphone

🎧 Animé par DJ Daddy Entertainment

Cet événement soutient fièrement Durham Alliance Outreach (DAO) - le centre communautaire 2SLGBTQIA+ de la région de Durham, qui contribue à soutenir des espaces sécuritaires, des soutiens entre pairs et des programmes communautaires.