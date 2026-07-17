Musicothérapie - Automne 2026 Programme

La musicothérapie est un programme de 12 semaines offert deux fois par année, avec des sessions débutant en septembre et en janvier.





Créé spécifiquement pour les enfants autistes qui bénéficient d'un soutien supplémentaire, le programme favorise la participation à des activités de groupe dans un environnement structuré mais flexible qui met l'accent sur l'encouragement, l'inclusion et la réussite.





Le Groupe A (4 à 11 ans) est limité à 4 participants afin d'assurer un soutien individualisé et une expérience positive. Les séances sont animées par une musicothérapeute accréditée par l'Association canadienne de musicothérapie et membre des associations québécoise et canadienne de musicothérapie. Forte de plus de 15 ans d'expérience auprès de la communauté autiste, elle crée un cadre rassurant et prévisible tout en encourageant l'exploration et la découverte.