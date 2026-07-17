Musicothérapie - Automne 2026 Programme

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À propos de cet événement
La musicothérapie est un programme de 12 semaines offert deux fois par année, avec des sessions débutant en septembre et en janvier.
Créé spécifiquement pour les enfants autistes qui bénéficient d'un soutien supplémentaire, le programme favorise la participation à des activités de groupe dans un environnement structuré mais flexible qui met l'accent sur l'encouragement, l'inclusion et la réussite.
Le Groupe A (4 à 11 ans) est limité à 4 participants afin d'assurer un soutien individualisé et une expérience positive. Les séances sont animées par une musicothérapeute accréditée par l'Association canadienne de musicothérapie et membre des associations québécoise et canadienne de musicothérapie. Forte de plus de 15 ans d'expérience auprès de la communauté autiste, elle crée un cadre rassurant et prévisible tout en encourageant l'exploration et la découverte.
La musicothérapie est un programme de 12 semaines offert deux fois par année, avec des sessions débutant en septembre et en janvier.
Créé spécifiquement pour les enfants autistes qui bénéficient d'un soutien supplémentaire, le programme favorise la participation à des activités de groupe dans un environnement structuré mais flexible qui met l'accent sur l'encouragement, l'inclusion et la réussite.
Le Groupe A (4 à 11 ans) est limité à 4 participants afin d'assurer un soutien individualisé et une expérience positive. Les séances sont animées par une musicothérapeute accréditée par l'Association canadienne de musicothérapie et membre des associations québécoise et canadienne de musicothérapie. Forte de plus de 15 ans d'expérience auprès de la communauté autiste, elle crée un cadre rassurant et prévisible tout en encourageant l'exploration et la découverte.
La musicothérapie est un programme de 12 semaines offert deux fois par année, avec des séances débutant en septembre et en janvier.
Conçu spécialement pour les adolescents autistes qui bénéficient d'un soutien supplémentaire, ce programme favorise la communication, l'expression de soi et la régulation des émotions dans un environnement structuré, mais flexible, qui met l'accent sur l'encouragement, l'inclusion et la réussite.
Le Groupe C (12 ans et plus) est limité à 4 participants afin d'assurer un soutien individualisé et une expérience positive. Les séances sont animées par une musicothérapeute agréée par l'Association canadienne des musicothérapeutes et membre de l'Association québécoise de musicothérapie ainsi que de l'Association canadienne des musicothérapeutes. Forte de plus de 15 ans d'expérience auprès de la communauté autiste, elle offre un cadre rassurant et prévisible tout en encourageant l'exploration, la découverte et le développement de chaque participant.
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