National Field Conference 2026

Rejoignez-nous chez Smitty's entre 18 h et 21 h (heures à confirmer) pour une rencontre informelle avec les coordonnatrices et coordonnateurs, les membres des CCP et l'équipe nationale d'ALUS. Faites connaissance avec vos pairs de partout au pays! Des bouchées seront servies.
Rejoignez-nous chez Smitty's entre 18 h et 21 h (heures à confirmer) pour une rencontre informelle avec les coordonnatrices et coordonnateurs, les membres des CCP et l'équipe nationale d'ALUS. Faites connaissance avec vos pairs de partout au pays! Des bouchées seront servies.
15 juillet : Matinée de formation
Gratuit
Dans l’auditorium du Mennonite Heritage Village. Transport, café et collations, ainsi que le dîner sont fournis.
Dans l’auditorium du Mennonite Heritage Village. Transport, café et collations, ainsi que le dîner sont fournis.
15 juillet : Après-midi sur le terrain
Gratuit
À 13 h, nous partirons en autobus nolisé pour une visite de projets ALUS et nous serons de retour à votre hôtel à 17 h.
À 13 h, nous partirons en autobus nolisé pour une visite de projets ALUS et nous serons de retour à votre hôtel à 17 h.
16 juillet : Matinée de formation
Gratuit
Dans l’auditorium du Mennonite Heritage Village. Transport, café et collations, ainsi que le dîner sont fournis.
Dans l’auditorium du Mennonite Heritage Village. Transport, café et collations, ainsi que le dîner sont fournis.
16 juillet : Après-midi sur le terrain
Gratuit
À 13 h, nous partirons en autobus nolisé pour une visite de projets ALUS et nous serons de retour à votre hôtel à 17 h.
À 13 h, nous partirons en autobus nolisé pour une visite de projets ALUS et nous serons de retour à votre hôtel à 17 h.
17 juillet : Matinée de formation
Gratuit
Dans l’auditorium du Mennonite Heritage Village. Transport, café et collations fournis. Nous terminerons au plus tard à midi pour vous permettre de prendre un vol de retour à temps.
Dans l’auditorium du Mennonite Heritage Village. Transport, café et collations fournis. Nous terminerons au plus tard à midi pour vous permettre de prendre un vol de retour à temps.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!