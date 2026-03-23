Expérience ALUS 2026 pour nos partenaires

Organisé par
À propos de cet événement
Joignez-vous à nous de 9 h à 10 h 30 dans le hall d’entrée de Wawanesa Assurance, 326, rue Carlton, Winnipeg, pour un café et des rafraîchissements légers. Une navette gratuite partira des bureaux de Wawanesa à 10 h 30 et ira également chercher les participants au Clearsprings Centre à Steinbach vers 11 h 30.
De 12 h à 13 h : Dîner mennonite traditionnel au Mennonite Heritage Museum. L’après-midi sera consacré à une tournée en bus de projets ALUS, animée par les producteurs, avec des démonstrations sur leurs fermes. Le retour à Steinbach est prévu vers 17 h, suivi de rafraîchissements chez Smitty’s.
Les invités partiront de Smitty’s à 18 h pour rejoindre le Rustic Wedding Barn, à 15 minutes de route. La soirée comprend le souper, la remise des prix Dave Reid et une période de réseautage. Le retour vers Winnipeg se fera vers 21 h 30. Le transport se fera par autobus, avec un arrêt au Clearspring Centre et une arrivée aux bureaux de Wawanesa vers 23 h ou 23 h 30.
De 10 h à 12 h, joignez-vous aux partenaires d’ALUS pour une table ronde organisée par Wawanesa au 236, rue Carlton, à Winnipeg. Des rafraîchissements légers seront servis.
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