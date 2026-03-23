Expérience ALUS 2026 pour nos partenaires

Les invités partiront de Smitty’s à 18 h pour rejoindre le Rustic Wedding Barn, à 15 minutes de route. La soirée comprend le souper, la remise des prix Dave Reid et une période de réseautage. Le retour vers Winnipeg se fera vers 21 h 30. Le transport se fera par autobus, avec un arrêt au Clearspring Centre et une arrivée aux bureaux de Wawanesa vers 23 h ou 23 h 30.