Naviguer au cœur des tempêtes : édition couples (A 2026)

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Des outils de croissance psychologique et spirituelle
Mieux comprendre l’impact du stress sur sa santé mentale et celle du couple permet de cultiver ses ressources intérieures pour traverser ensemble les périodes exigeantes.
Dans cette conférence-atelier, nous explorerons des outils psychologiques et spirituels ignaciens pour apprendre à mieux reconnaître et appréhender le stress du quotidien, et repartir outillés quant aux habitudes de vie qui favorisent un espace de paix et de de santé mentale.
Animation : Leslie-Ann Boily, Ph. D. en psychologie et Myriam Bourget
Date : Jeudi 03 déc., 18 h 30 à 21 h
Frais : 40 $ individuel, 75 $ couple
Places limitées : maximum 20 personnes
Renseignements et inscription :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
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