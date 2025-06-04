Nettoyage Sainte-Martine - 9 août 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Sainte-Martine, QC J0S 1V0, Canada
Sélectionnez cette option si vous préférez nettoyer les berges sur la terre ferme. Vous serez assigné à un des parcs le jour de l'événement. Vous pouvez sélectionner plusieurs options.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez réaliser le nettoyage en canot ou en kayak, sur la rivière Châteauguay. Vous pouvez apporter votre propre embarcation OU emprunter une embarcation gratuitement. Vous pouvez sélectionner plusieurs options.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez aider au tri des déchets ramassés dans les parcs (plastique, carton, métal, verre). Vous pouvez sélectionner plusieurs options.
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