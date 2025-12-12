Champlain Community Centre

Champlain Community Centre

"Fête du réveillon du Nouvel An 2025"

282 Niverville Ave

Winnipeg, MB R2H 3G2, Canada

Admission Générale
5 $

Pour seulement $5 par personne, faites la fête à l'intérieur avec votre groupe! Nous avons des surveillants, de la nourriture, des boissons chaudes et froides et des friandises en vente. De plus, profitez de toutes les festivités extérieures gratuites: feux de camp, patinage et notre célèbre spectacle de feux d'artifice qui illuminera votre soirée!


