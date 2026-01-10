Maîstres Épéistes de Montréal et Environs

Organisé par

Maîstres Épéistes de Montréal et Environs

À propos de cet événement

Newb Meisters MEME Cup - Tournoi débutant et formation d'arbitres

6400 16e Avenue

Montréal, QC H1X 2S9, Canada

Formation - Arbitre bénévole
Gratuit

Participez à la formation d’arbitre et aidrez à arbitrer.

Compétition - une catégorie
20 $

Participez à la formation d’arbitre, soyez bénévole et participez dans une catégorie de votre choix.

Compétition - deux catégories
30 $

Participez à la formation d’arbitre, soyez bénévole et participez dans deux catégories de votre choix.

Compétition - trois catégories
40 $

Participez à la formation d’arbitre, soyez bénévole et participez dans trois catégories de votre choix.

Compétition - quatre catégories
50 $

Participez à la formation d'arbitre et participez dans quatre catégories de votre choix.

Waitlist
Gratuit

Vous serez contacté si une place dans les catégories désirées se libère.

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