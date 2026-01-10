Newb Meisters MEME Cup - Tournoi débutant et formation d'arbitres

Organisé par
À propos de cet événement
Participez à la formation d’arbitre et aidrez à arbitrer.
Participez à la formation d’arbitre, soyez bénévole et participez dans une catégorie de votre choix.
Participez à la formation d’arbitre, soyez bénévole et participez dans deux catégories de votre choix.
Participez à la formation d’arbitre, soyez bénévole et participez dans trois catégories de votre choix.
Participez à la formation d'arbitre et participez dans quatre catégories de votre choix.
Vous serez contacté si une place dans les catégories désirées se libère.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!