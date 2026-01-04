Nez Bullition 2026

Nez Bullition - 5 jours - 32h

avec 2 formateurs invités - à confirmer

du 17 au 21 août 2026





Hébergement en supplément (optionnel), veuillez le sélectionner dans la liste si désiré.





Nourriture non incluse.



Coût réel : 545,00$ + 15% (taxes)

TOTAL: 626,61$





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Cette formation répond au besoin de passer du savoir à l'action et d’affirmer votre couleur à travers un projet de création clownesque qui vous tient à cœur. Les apprenant·es clowns ont souvent cette manie de multiplier les formations, mais au moment de passer à la création, c’est l’angoisse : Quel personnage est-ce que je présente? De quoi ai-je envie de parler dans ma création? Sur quoi repose mon originalité? Par où commencer?

Il est important de pouvoir vous affirmer au présent et d’utiliser une matière viscérale pour canaliser vos efforts dans un projet de création. Nos formateurs et formatrices vous aident à reconnaître vos forces et votre essence, sans vous imposer un imaginaire préétabli. Nous allons vous encourager à affûter votre langage clownesque. Puisant dans un éventail d’exercices stimulants et structurants, nous vous amenons à sculpter votre matière scénique en valorisant vos idées et votre style de jeu. Il s’agit de rendre le plus saillants possible : votre propos, votre personnage et votre univers — et de leur donner une dimension universelle afin de toucher le cœur des gens. Cette semaine de formation vous amène non seulement à développer de nouveaux outils, mais aussi à faire confiance à votre flair. Car les artistes clowns ne sont pas que de simples interprètes : ce sont aussi des auteur·ices et des metteur·es en scène! Il est temps de rassembler vos talents afin d’accoucher d’un projet de création bien vivant, que vous pourrez continuer à développer avec appétit et confiance par la suite.





POUR QUI ?

Artistes amateurs et professionnels







