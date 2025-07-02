Nez Chantillon - AUTOMNE 2025

Offert par
Brimbalante est située sur le site du Camp Garagona. Nos élèves ont la possibilité de dormir sur place dans un dortoir aménagé.
Accès à une cuisine toute équipée et au bloc sanitaire.
La literie et les serviettes ne sont pas fournies.
35$/nuit
service hors taxes
6 et 7 décembre 2025
10h à 17h
PRIX RÉGULIER 226.00 TPS 11.30 TVQ 22,54 ___ Total : 259,84 $
FORMATION
Solo - Duo - Trio
Évelyne propose d’explorer le jeu clownesque dans la dynamique du solo, du duo et du trio. À travers des jeux, des improvisations et des canevas d’entrées clownesques, les participants aiguisent leur écoute (partenaire de jeu et public), leur capacité à trouver rapidement le jeu (la game), à trouver un langage commun et à accueillir les propositions de l’autre. Dans une approche qui laisse place à la créativité et à l’expérimentation, la formation aborde les techniques de jeu en équipe, ainsi que le rapport à la hiérarchie et à l’autorité, tout en cultivant l’unicité de chacun. Une attention particulière sera mise sur la capacité de recevoir avant de réagir; d’être avant de faire; de servir l’autre plutôt que de se servir de l’autre.
OBJECTIFS
- (Re)découvrir le plaisir de jouer en relation avec l’autre
- Développer des entrées clownesques à partir de canevas
- Explorer les possibilités et les contraintes du jeu clownesque propres au solo, au duo et au trio
- Aiguiser ses outils et sa compréhension du clown
- Développer l'écoute
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix.
ATTENTION! Zeffy vous demandera si vous souhaitez contribuer à la plateforme au moment du paiement. Une contribution de 15% est suggérée automatiquement, veillez à inscrire 0 manuellement si vous ne voulez pas payer de frais additionnel.
27 et 28 septembre 2025
10h à 17h
FORMATION
Jeu physique au service de l'acteur-clown
Le corps est un alphabet portatif avec lequel nous formulons des mots, des phrases, écrivons notre poésie. La découverte de notre langage sensible nécessite une étude approfondie de gammes gestuelles. La connaissance de nos écritures corporelles permet une grande liberté dans l’incarnation – avec précision et justesse – de notre propos. Julien Delime explore la physiologie humaine, sa nature, sa composition et son architecture, afin de mettre en évidence le potentiel créateur du corps. L'univers du clown repose sur les principes fondamentaux suivants : être présent, et jouer avec une sincérité naïve. Une maîtrise du geste, de son mouvement, de son rythme et de sa force dramatique constitue le point de départ pour la construction du clown. Voilà notre tâche !
OBJECTIFS :
- Analyser en profondeur la marche anatomique et dynamique
- Apprendre ou revisiter les bases : courir, s’asseoir, dormir, manger, interagir
- Travailler sous le masque (semi-larvaire, nez à moustaches, nez de clown) pour donner corps à notre imaginaire
- Les impressions corporelles : mettre le monde dans notre corps et jouer la dramaturgie des matières, des éléments, des objets, des couleurs, de la faune et la flore
- Faire naître le registre corporel (ses états, ses dynamiques, son vocabulaire) propre à chacun
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix.
11 et 12 octobre 2025
10h à 17h
FORMATION
Clown 101 - Apprivoiser le ridicule
Dans cette formation, nous explorons comment le jeu clownesque transforme ce qui fait notre singularité en de véritables terrains de création – nos failles et nos forces, notre personnalité et notre corporalité – révélant le caractère authentique de notre clown. C’est un espace privilégié pour se connecter à notre spontanéité, à nos réactions brutes, en apprenant à les accueillir avec tendresse, ainsi qu’une bonne dose d’autodérision. En somme, nous apprenons à jouer de tout ce qui nous caractérise, et à nous déjouer ! Car le clown nous sort de notre carcan et nous offre la joie de rire de tout ! Comme le dit Chaplin, le rire demeure le chemin le plus court entre deux humains, alors rassemblons-nous dans cet interstice où l’absurde et le tragique se côtoient joliment. Que ce soit dans le plaisir, dans nos zones d’ombre ou dans nos angles morts, le jeu clownesque nous invite à transformer chaque émotion en matière artistique.
OBJECTIFS:
- Réaliser des entrées et des sorties de scène efficaces
- Explorer différentes tonalités en quittant sa zone de confort
- Exprimer des émotions par le corps
- Soutenir le regard public
- Développer l’écoute du formateur, du public, et de son partenaire de jeu
- Explorer les dynamiques du solo et du duo clownesques
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix.
18 et 19 octobre 2025
10h à 17h
FORMATION
Chorégraphie de l’intuition
La formation consiste à offrir un espace d’exploration et de manifestation de la présence spontanée selon des modalités d’écoute et d’appréciation de ce qui est rencontré dans l’instant. Par une série d’exercices avec les yeux bandés, ponctués de moments d’écriture réflexive, de méditation guidée et d'échanges, les participants sont amenés à se manifester au-delà de la sphère oculocentriste de l’espace scénique. En d’autres mots, cette formation vient questionner le sens de la vue (en choisissant de le retirer complètement par moment), et vous fait entrer dans un ressenti plus profond à travers les autres sens. Comment créons-nous; par quoi sommes-nous traversés; qui sommes-nous, libérés du regard de l’autre ?
OBJECTIFS :
- Se familiariser à la texture de l’instant
- Développer sa confiance
- Explorer de nouveaux chemins menant vers le mouvement
- Apprendre à écouter et à apprécier le silence
- Pratiquer la méditation
- Expérimenter de nouvelles formes d’introspection personnelles et artistiques
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix.
25 et 26 octobre 2025
10h à 17h
FORMATION
Les ateliers de Massimo Agostinelli s’adressent à tous et à toutes sans distinction (artistes ou non), peu importe l'âge, le parcours et la culture. Toute personne qui aspire à se transformer ou à briser des barrières sociales est bienvenue. Vous serez mis au défi, cajolé et chatouillé au-delà de vos limites. Vous explorerez et développerez votre champ mental et physique à travers des jeux théâtraux, des improvisations encadrées et des performances de groupe. Vous apprendrez les 4 archétypes bouffon et sortirez avec les abdominaux endoloris (de rire). Cette formation se veut une expérience exaltante et inoubliable, permettant de développer les compétences de performance (au sens théâtral), la présence sur scène, l'esprit d'équipe, tout en renforçant l'écoute, la confiance personnelle et relationnelle. Avec Massimo, vous apprendrez à vous laisser aller complètement… pour mieux vous transformer.
OBJECTIFS
- Se transformer et se libérer de ses propres barrières
- Développer son leadership et son charisme
- Travailler en équipe en développant la connivence, la complicité et l’inclusion en faisant preuve d’ouverture d’esprit
- Prendre du plaisir
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix.
8 et 9 novembre 2025
10h à 17h
FORMATION
Clown Humanitaire – Jouer avec rien et créer du lien
Comment jouer avec celles et ceux que la parole a quitté? Ce stage s’adresse à celles et ceux qui souhaitent explorer le clown comme outil d’intervention en contexte de crise. À travers l’écoute, la simplicité du jeu et la présence sincère, nous préparerons nos corps, nos regards et notre sensibilité à entrer en relation avec des personnes en état de choc, d’aphasie ou d’apathie. Une approche douce, incarnée et légère, pour apprendre à faire lien là où les maux crient plus fort que les mots.
OBJECTIFS:
- Développer une conscience de la présence corporelle ancrée, à l’écoute de soi, de l’autre et du contexte
- Aiguiser le regard et la qualité d’attention comme premier outil de lien
- Jouer avec ce qu’on a, en valorisant l’économie de moyens et la richesse de l’instant
- Se préparer émotionnellement et collectivement à intervenir dans des zones de tension, de souffrance ou de grande sensibilité
- S'entraîner à improviser dans des environnements instables ou imprévisibles
- Apprivoiser les questions et notions d’éthique du jeu; respecter les limites émotionnelles et physiques
- Se questionner sur l’essence du jeu et de sa place en contexte de survie
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix.
15 et 16 novembre 2025
10h à 17h
FORMATION
Clown 102 - Oser l’intensité
À vous, bébés-clowns… le temps est venu de traverser l’adolescence ! Vous l’aurez compris, cette formation est la Nez Volution de Clown 101 Notre ambition première est de vous aider à habiter le trop-plein, à entrer dans la liberté radicale. Puisque les clowns sont des êtres de liberté inconditionnelle! Cette expérience mise sur le plaisir du jeu démesuré et vous aide à pousser votre audace plus loin, à faire confiance en vos instincts extravagants afin de faire évoluer votre clown. Vous apprendrez à construire un pont entre la vulnérabilité du personnage et sa douce folie. Note : Afin d’être cohérent avec la philosophie Brimbalante, vous n’avez pas à arriver avec un personnage pré-établi, ni même un costume spécifique. C’est la qualité de présence clownesque qui est au cœur de notre attention.
Préalable :
Avoir complété Clown 101 à la Brimbalante ou détenir une expérience équivalente
(si vous n’avez pas complété Clown 101, nous aimerions voir votre CV)
OBJECTIFS:
- Affiner le langage physique
- Occuper tout l’espace
- Embrasser l’absurde
- Entrer délibérément dans la folie du personnage
- Déployer son intensité, explorer la démesure
- Intégrer le crescendo et la notion de climax
- Révéler son audace au public
- Améliorer ses points fixes
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix.
29 et 30 novembre 2025
10h à 17h
FORMATION
Délivrez-nous du mal : la catharsis du clown
*Une formation adressée aux artistes ayant déjà une pratique de clown
Les clowns sont des êtres habités de paradoxes, à la fois touchants et provocateurs. Ils nous rappellent nos failles et nos espoirs, et nous permettent de nous attendrir face à notre propre stupidité. La catharsis est quant à elle un procédé théâtral observé depuis des milliers d’années, théorisé par Aristote. Selon lui, elle sert à «purger les passions, la terreur et la pitié, à travers la représentation de destins tragiques». Cette formation inédite amène l’élève à la croisée du rire et des larmes. On y apprend à composer avec la dimension comique et dramatique du jeu clownesque, de façon simultanée. Les élèves sont amenés à partir de soi, c’est-à-dire à utiliser des matériaux intimes (fragments de vie, démons, sentiments), pour fabriquer ou renforcer leur personnage, et développer une saynète. Il faut d’abord partir du réel (aspect documentaire) pour ensuite s’aventurer dans la fiction, avec liberté et fougue. Prendre racine à même le cataclysme, la faille, la déconfiture! Vous serez invités à sculpter la matière; à extrapoler; à caricaturer; à transcender.
OBJECTIFS
- Utiliser ses travers pour fabriquer une oeuvre ou un personnage clownesque
- Distinguer matériaux intimes et fiction; assumer la liberté dans la création
- Donner plus de profondeur à son personnage
- Enrichir sa vision du clown d’une portée philosophique
- Développer sa confiance et son amour envers son personnage
- Rire de soi et des autres avec tendresse
- Entrer dans le registre tragi-comique
- Se familiariser avec la notion de catharsis
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix.
20 et 21 septembre 2025
10h à 17h
FORMATION
Catherine vous propose de plonger au cœur d’une approche vivante et instinctive du jeu d’acteur, très répandue dans le monde anglo-saxon. Développée par Sanford Meisner (1905-1997), figure majeure de l’école américaine, cette technique vise à libérer le jeu de la pensée intellectuelle pour l’ancrer dans l’instant présent, la connexion à l’autre et la vérité émotionnelle. Cet atelier d’introduction vous fera découvrir les bases de la méthode, notamment le célèbre exercice de Répétition (Repetition Game), conçu pour affiner la capacité d’écoute, renforcer la spontanéité, encourager des réactions authentiques et apprendre à mieux se connaître. Que vous soyez de simples curieux, que vous sortiez d’une école de théâtre... vous profiterez de la puissance de cet exercice aux apparences simples, mais au potentiel de transformation profonde. Dans un espace sécuritaire, ensemble, vous vous donnerez la permission d’être dans tous vos états et de les célébrer, car ils sont vos alliés, dans la vie comme au travail !
À qui ça s'adresse ?
Aux artistes amateurs et professionnels, de tout niveau
⩤ 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳𝘀 𝗽𝗲́𝗱𝗮𝗴𝗼𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 ⌲
- Travailler sa disponibilité, sa flexibilité et son amplitude émotionnelles.
- Apprendre à rester présent.e, dans l’instant, avec l’autre
- Observer ses mécanismes de défense pour éventuellement arriver à s’en libérer lorsqu’en état de jeu
- Écouter, répondre
- Affecter l’autre et se laisser affecter
- Contrôler la direction de sa voix
- S’exprimer clairement et directement
L'école est située sur le site du Camp Garagona, à Frelighsburg. Nos élèves & artistes ont la possibilité de dormir sur place sur le terrain, en apportant leur tente de camping.
Accès à une cuisine toute équipée et au bloc sanitaire.
20$/nuit
$
