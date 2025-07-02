Nez Chantillon - AUTOMNE 2025

20 et 21 septembre 2025

PRIX RÉGULIER 226.00 TPS 11.30 TVQ 22,54 ___ Total : 259,84 $



FORMATION

Catherine vous propose de plonger au cœur d’une approche vivante et instinctive du jeu d’acteur, très répandue dans le monde anglo-saxon. Développée par Sanford Meisner (1905-1997), figure majeure de l’école américaine, cette technique vise à libérer le jeu de la pensée intellectuelle pour l’ancrer dans l’instant présent, la connexion à l’autre et la vérité émotionnelle. Cet atelier d’introduction vous fera découvrir les bases de la méthode, notamment le célèbre exercice de Répétition (Repetition Game), conçu pour affiner la capacité d’écoute, renforcer la spontanéité, encourager des réactions authentiques et apprendre à mieux se connaître. Que vous soyez de simples curieux, que vous sortiez d’une école de théâtre... vous profiterez de la puissance de cet exercice aux apparences simples, mais au potentiel de transformation profonde. Dans un espace sécuritaire, ensemble, vous vous donnerez la permission d’être dans tous vos états et de les célébrer, car ils sont vos alliés, dans la vie comme au travail !

À qui ça s'adresse ?

Aux artistes amateurs et professionnels, de tout niveau

⩤ 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳𝘀 𝗽𝗲́𝗱𝗮𝗴𝗼𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 ⌲

- Travailler sa disponibilité, sa flexibilité et son amplitude émotionnelles.

- Apprendre à rester présent.e, dans l’instant, avec l’autre

- Observer ses mécanismes de défense pour éventuellement arriver à s’en libérer lorsqu’en état de jeu

- Écouter, répondre

- Affecter l’autre et se laisser affecter

- Contrôler la direction de sa voix

- S’exprimer clairement et directement