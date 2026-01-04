Nez Chantillon Printemps 2026

Samedi 21 et dimanche 22 mars 2026

10h à 17h



PRIX RÉEL : 226.00

TPS 11.30

TVQ 22,54

___

Total : 259,84 $





Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix. Nourriture non fournie.



FORMATION

Dans cette formation, nous explorons comment le jeu clownesque transforme ce qui fait notre singularité en de véritables terrains de création – nos failles et nos forces, notre personnalité et notre corporalité – révélant le caractère authentique de notre clown. C’est un espace privilégié pour se connecter à notre spontanéité, à nos réactions brutes, en apprenant à les accueillir avec tendresse, ainsi qu’une bonne dose d’autodérision. En somme, nous apprenons à jouer de tout ce qui nous caractérise, et à nous déjouer ! Car le clown nous sort de notre carcan et nous offre la joie de rire de tout ! Comme le dit Chaplin, le rire demeure le chemin le plus court entre deux humains, alors rassemblons-nous dans cet interstice où l’absurde et le tragique se côtoient joliment. Que ce soit dans le plaisir, dans nos zones d’ombre ou dans nos angles morts, le jeu clownesque nous invite à transformer chaque émotion en matière artistique.

​

Objectifs pédagogiques :

Réaliser des entrées et des sorties de scène efficaces

Explorer différentes tonalités en quittant sa zone de confort

Exprimer des émotions par le corps

Soutenir le regard public

Développer l’écoute du formateur, du public, et de son partenaire de jeu

Explorer les dynamiques du solo et du duo clownesques

POUR QUI?

Artistes amateurs, professionnels et grand public