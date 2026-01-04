Nez Chantillon Printemps 2026

Offert par
À propos de cette boutique
Brimbalante est située sur le site du Camp Garagona. Nos élèves ont la possibilité de dormir sur place dans un dortoir aménagé.
Accès à une cuisine toute équipée et au bloc sanitaire.
La literie et les serviettes ne sont pas fournies.
35$/nuit
service hors taxes
L'école est située sur le site du Camp Garagona, à Frelighsburg. Nos élèves & artistes ont la possibilité de dormir sur place sur le terrain, en apportant leur tente de camping.
Accès à une cuisine toute équipée et au bloc sanitaire.
20$/nuit
service hors taxes
Samedi 21 et dimanche 22 mars 2026
10h à 17h
PRIX RÉEL : 226.00
TPS 11.30
TVQ 22,54
___
Total : 259,84 $
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix. Nourriture non fournie.
FORMATION
Dans cette formation, nous explorons comment le jeu clownesque transforme ce qui fait notre singularité en de véritables terrains de création – nos failles et nos forces, notre personnalité et notre corporalité – révélant le caractère authentique de notre clown. C’est un espace privilégié pour se connecter à notre spontanéité, à nos réactions brutes, en apprenant à les accueillir avec tendresse, ainsi qu’une bonne dose d’autodérision. En somme, nous apprenons à jouer de tout ce qui nous caractérise, et à nous déjouer ! Car le clown nous sort de notre carcan et nous offre la joie de rire de tout ! Comme le dit Chaplin, le rire demeure le chemin le plus court entre deux humains, alors rassemblons-nous dans cet interstice où l’absurde et le tragique se côtoient joliment. Que ce soit dans le plaisir, dans nos zones d’ombre ou dans nos angles morts, le jeu clownesque nous invite à transformer chaque émotion en matière artistique.
POUR QUI?
Artistes amateurs, professionnels et grand public
Samedi 4 et dimanche 5 avril 2026
10h à 17h
PRIX RÉEL : 226.00
TPS 11.30
TVQ 22,54
___
Total : 259,84 $
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix. Nourriture non fournie.
FORMATION (English)
This training is based on Ira Seidenstein’s method of Four Articulation for Performance. It invites performers to rediscover play, curiosity and presence through the physical language of clowning. Using movement, rhythm and impulse-based improvisation, participants explore how the body reveals emotion, humour and vulnerability. Through guided exercises for duos and group, we will develop authentic clown moments rooted in awareness, honesty and connection. The training blends elements of contemporary circus, acting and non-verbal theatre, helping artists unlock creativity, refine timing and build a stronger relationship with the audience. This workshop is suitable both for professional and less experienced performers.
Objectives
1. Develop stronger body awareness and physical presence on stage
2. Learn to follow impulses and use spontaneity
3. Explore the foundations of clown logic : playfulness and vulnerability
4. Improve comedic timing through movement, rhythm and interaction
5. Build authentic connection with partners, groups and audiences
6. Create short improvisations and clown situations with emotional honesty
7. Strengthen physical expression and non-verbal storytelling skills
8. Gain confidence in using the body as the primary instrument for humour
9. Discover personal clown qualities
10. Integrate elements of circus, acting and physical theatre into one coherent performance language
Pour qui ?
Artistes professionnel.les
Artistes amateur.ices
Samedi 11 et dimanche 12 avril 2026
10h à 17h
PRIX RÉEL : 226.00
TPS 11.30
TVQ 22,54
___
Total : 259,84 $
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix. Nourriture non fournie.
---
FORMATION
En tant que pur canal d’expression, le corps-cerveau de l’artiste mérite d’être désencrassé de temps en temps, histoire de pouvoir continuer à transmettre le plus clairement et subtilement possible l’invisible mystère qui demande à le traverser au quotidien. C’est ce que nous allons faire ensemble, à l’aide de plusieurs pratiques ludiques et déroutantes. Le projet consiste à ralentir jusqu’au point d’inconfort pour zoomer dans l’espace vide entre les cellules, observer ce qui s’y cache, crie ou fait obstacle. Goûter à une nudité d’être depuis laquelle l’inspiration, l’intuition, la virtuosité peuvent briller à neuf. On va poser les bases d’une hygiène mentale et spirituelle qui amplifiera la dévotion pour votre art. Avec un peu de chance, on renouera aussi avec le miracle d’être au monde et de savoir le communiquer. Une formation inspirée par la pratique de pleine conscience.
OBJECTIFS
• utiliser le silence comme réservoir de création
• opérer une grande soustraction de tous les effets, efforts, habitudes et conventions
• rencontrer et utiliser les contractions comme matériau expressif libératoire
• situer et canaliser la voix impersonnelle (où le « moi » disparaît)
• expérimenter plusieurs techniques de pleine conscience
• reconnecter à la dimension mystique du geste artistique
• se reposer
POUR QUI ? Artistes pro
Samedi 25 et dimanche 26 avril 2026
10h à 17h
PRIX RÉEL : 226.00
TPS 11.30
TVQ 22,54
___
Total : 259,84 $
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix. Nourriture non fournie.
Formation
L’idée est de comprendre ce qu’est une marionnette et de dialoguer avec elle. Pour ce faire, nous inventerons plusieurs marionnettes instantanées à partir de costumes, d’élastiques, de breloques et de chapeaux. Nous apprivoiserons ces créations spontanées et dialoguerons avec elles.
Formatrice :
Marcelle Hudon
Objectifs
Explorer les différentes relations possibles entre l'interprète et la marionnette
Prêter voix à la matière
Se familiariser avec différents types de manipulation (gaines, tiges, gueules, tringles)
Composer / fabriquer des marionnettes simples
Entrer en dialogue avec elles
Samedi 2 mai et dimanche 3 mai 2026
10h à 17h
PRIX RÉEL : 226.00
TPS 11.30
TVQ 22,54
___
Total : 259,84 $
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix. Nourriture non fournie.
***
ENGLISH
Titre : Non-verbal storytelling
This workshop is a direct plunge into Physical Theatre. Participants will develop characters through movement and object manipulation and discover a dramaturgy unique to each of them. Great importance will be placed on physicality and on the unexpected. We will explore a series of exercises and games designed to build trust and group cohesion and collaboration. We will focus on practical skill, through specific improvisation, using a range of exercises aimed at building a shared creative language: Laban exercises; animals; colors; rhythm; punctuation; and group listening work focused on impulses. We will explore goals in scenes with obstacles to reach it. Together, we will create a story composed of several scenes (the collage technique) using the tools we will have explored. We will work through dramaturgy from every angle, shaping and reshaping our collage of vignettes. The structure includes solo, duo, and group work. I will also introduce you to one of my favourite tools: the musical score!
OBJECTIVES
POUR QUI?
Professional and non-professional artists
Samedi 9 mai et dimanche 10 mai 2026
10h à 17h
PRIX RÉEL : 226.00
TPS 11.30
TVQ 22,54
___
Total : 259,84 $
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix. Nourriture non fournie.
Partir du centre pour explorer l’espace à l’intérieur et ouvrir ses antennes dans toutes les directions. Présenter ces espaces au clown et voir comment il en joue, comment il se joue de nous. Laisser vibrer en-dedans et en-dehors, se laisser porter et s’aventurer vers l’autre, public ou partenaire, que je transforme et qui me transforme. Expérimenter la présence à chaque instant, accueillir tout ce qui est là. Bien s'ancrer pour mieux pouvoir s'envoler. Nourrir la présence. Rencontrer le rien, oser le silence et jouer, danser avec les émotions. S’amuser à jouer plus vrai, plus grand et plus subtil. Goûter la liberté de ne rien retenir et de ne rien forcer. Avec tout ça, être à côté de la plaque et en faire un poème.
Objectifs :
- apprendre à jouer avec des espaces intérieurs plus sensibles
- trouver de l'ancrage et de la liberté, pour le donner au clown
- travailler la confiance dans l'ici et maintenant
- apprendre à nourrir un état et à l’agrandir
- apprendre à mieux s'écouter et à écouter ce qui se joue
POUR QUI?
Artistes professionnel.les,
Artistes amateur.ices,
Grand public
Samedi 16 mai et dimanche 17 mai 2026
10h à 17h
PRIX RÉEL : 226.00
TPS 11.30
TVQ 22,54
___
Total : 259,84 $
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix. Nourriture non fournie.
***
Cette formation se veut une introduction au clown thérapeutique tel que pratiquée par la Caravane Philanthrope. Elle nous permet de découvrir notre joie et notre clown intérieur par le jeu, incluant un volet théorique. Selon Frédéric, démocratiser le clown thérapeutique peut contribuer au bien-être des personnes rejointes comme à l'épanouissement de l’acteur ou l’actrice; tous les deux partagent un sentiment d’émerveillement. L'exploration du clown thérapeutique se fait par des jeux d'écoute, ainsi que des mises en situation pour se sensibiliser à la réalité des CHSLD (notre terrain d’étude). Une visite de 2h dans un CHSLD de la région est prévue le deuxième jour, afin de mettre en action les acquis de la formation.
À qui ça s'adresse? À toutes les personnes qui aimeraient découvrir le clown/la clowne qui sommeille en eux; qui souhaitent s'initier à des techniques de comédie physique; qui sont intriguées par le clown thérapeutique; qui veulent partager leur amour et leur bienveillance.
Objectifs pédagogiques :
Stimuler sa joie
Découvrir son clown
S'initier au point fixe et au principe de focus
Travailler son écoute envers les partenaires et les personnes rejointes
Se sensibiliser au métier de clown thérapeutique et aux réalités d'un milieu d’intervention
POUR QUI?
Artistes professionnel.les,
Artistes amateur.ices,
Grand public
Samedi 23 mai et dimanche 24 mai 2026
10h à 17h
PRIX RÉEL : 226.00
TPS 11.30
TVQ 22,54
___
Total : 259,84 $
Hébergement en supplément (dortoir ou camping), au choix. Nourriture non fournie.
***
FORMATION
L'un des aspects de la formation consiste à se familiariser avec l'écopoétique. Nous y parviendrons à travers différents exercices d'écriture qui persilleront la fin de semaine. Ces exercices pourront devenir des outils pour des projets personnels (en dehors de la formation), servant de déclencheurs et de tactiques pour faciliter la réécriture. Un second aspect concerne notre relation au vivant, relation que nous prendrons le temps d'observer et d'approfondir grâce à de nouvelles pratiques attentionnelles qui seront suggérées. L'objectif sera de tranquillement désanthropocentrer notre regard et de réévaluer notre manière de cohabiter avec le vivant, au quotidien, mais aussi à travers le prisme du texte. Finalement, il sera question de rallier la poésie écrite à notre corps physique, d’apprendre à la porter avec la voix, devant l'autre et au sein du vivant. L’environnement forestier de Brimbalante sera une porte d’accès privilégiée pour ce volet d’exploration.
Objectifs :
-Apprivoiser l'écriture imbriquée dans la notion d’écopoétique
-S'éveiller à de nouvelles pratiques attentionnelles
-Entrer en relation avec le vivant
-Rallier poésie, corps physique et éléments naturels dans une même pratique
POUR QUI
Artistes professionnel.les
Artistes amateur.ices
Grand public
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!