Nickel City Cats Yuletide Silent Auction- 2025

🎄 Kit de Voyage de Noël

Donné par Tanner’s YIG | Valeur de plus de 100 $

Partez rendre visite à la famille cette saison des fêtes ? Ce Kit de Voyage de Noël a tout ce qu'il vous faut ! Il comprend des essentiels pratiques comme des lingettes humides, une trousse de premiers soins, du gel désinfectant pour les mains et des baumes à lèvres, ainsi que des extras amusants tels que des jeux de voyage, des collations, et des boissons pour garder tout le monde content sur la route.

Un indispensable pour des voyages sans stress pendant les fêtes.

✨ Includes a $10 Tailblazers gift card