Nickel City Cats Yuletide Silent Auction- 2025

Enchère de départ
🎀 Panier-cadeau Rose Self Care
Donné par Tanner’s YIG | Valeur de plus de 100 $
Offrez-vous (ou à quelqu'un que vous aimez) un moment de calme et de détente avec ce magnifique panier-cadeau à thème rose. Parfait pour les soirées d'hiver ou les moments
Enchère de départ
🎬 Panier-cadeau Soirée Date Confortable
Donné par Tanner’s YIG | Valeur de plus de 100 $
Créez la parfaite soirée confortable à la maison avec ce panier Date Night, idéal pour regarder des films de Noël et se détendre ensemble. Il comprend des tasses avec du chocolat chaud, du pop-corn, une couverture douillette, des bougies, un oreiller en forme de bonhomme en pain d'épices, et plus encore.
Tout ce dont vous avez besoin pour une soirée chaleureuse et festive à la maison.
✨ Includes a $10 Tailblazers gift card
Enchère de départ
🍪 Kit de Pâtisserie de Noël pour Enfants
Donné par Tanner’s YIG | Valeur de plus de 100 $
Créez de doux souvenirs de Noël avec ce charmant kit de pâtisserie pour enfants ! Tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner et décorer un sapin de Noël en biscuits festif est inclus, avec un tablier pour enfant à thème de chat.
Parfait pour les jeunes pâtissiers qui aiment s'amuser en cuisine.
✨ Includes a $10 Tailblazers gift card
Enchère de départ
🎄 Kit de Voyage de Noël
Donné par Tanner’s YIG | Valeur de plus de 100 $
Partez rendre visite à la famille cette saison des fêtes ? Ce Kit de Voyage de Noël a tout ce qu'il vous faut ! Il comprend des essentiels pratiques comme des lingettes humides, une trousse de premiers soins, du gel désinfectant pour les mains et des baumes à lèvres, ainsi que des extras amusants tels que des jeux de voyage, des collations, et des boissons pour garder tout le monde content sur la route.
Un indispensable pour des voyages sans stress pendant les fêtes.
✨ Includes a $10 Tailblazers gift card
Enchère de départ
📘 Livre Signé: Leçons des Chats pour Survivre au Fascisme
Par Stewart “Brittlestar” Reynolds | Copie Signée
Cette copie signée de Leçons des Chats pour Survivre au Fascisme offre de l'esprit vif, de la perspicacité et de la réflexion de l'auteur canadien bien-aimé Stewart “Brittlestar” Reynolds. Plein d'humour et de cœur, ce livre mêle humour et émotion tout en encourageant la résilience et la compassion.
Un ajout significatif à toute bibliothèque.
✨ Includes a $10 Tailblazers gift card
Enchère de départ
🐾 Carte-cadeau Tailblazers Sudbury de 50 $
Une carte-cadeau de 50 $ pour Tailblazers Sudbury—parfaite pour les amateurs d'animaux désireux de gâter leurs amis poilus avec de la nourriture de qualité, des friandises, des jouets ou des accessoires.
✨ Comprend également une carte-cadeau supplémentaire de 10 $ Tailblazers
Enchère de départ
🏒 Barbie édition spéciale PWHL (2 gagnants!)
Édition limitée à collectionner
Célébrez le hockey professionnel féminin avec ces Barbies édition spéciale PWHL! Parfait pour les collectionneurs, les jeunes fans ou toute personne passionnée par les sports féminins.
🎉 Deux gagnants distincts seront tirés—chaque gagnant reçoit une Barbie.
✨ Chaque Barbie inclut une carte-cadeau Tailblazers de 10 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!