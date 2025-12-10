Association Étudiante de Biochimie et Bio-Informatique de l'Université de Montréal

Organisé par

Association Étudiante de Biochimie et Bio-Informatique de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

NOËL À CHOUVILLE

3435 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2X 2T6, Canada

Billets biochimie/bio-informatique
28,74 $

Réservé aux étudiant.e.s du programme de biochimie et bio-informatique. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.

Billets sciences biopharmaceutiques
28,74 $

Réservé aux étudiant.e.s du programme de sciences biopharmaceutiques. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.

Billets sciences biomédicales
28,74 $

Réservé aux étudiant.e.s du programme de sciences biomédicales. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.

Billets neurosciences
28,74 $

Réservé aux étudiant.e.s du programme de neurosciences. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.

Billets relations industrielles
28,74 $

Réservé aux étudiant.e.s du programme de relations industrielles. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.

Billets microbiologie/immunologie
28,74 $

Réservé aux étudiant.e.s du programme de microbiologie et immunologie. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.

Billets +1
28,74 $

Billets réservés pour les étudiant.e.s ne faisant pas partie des programmes ci-dessus, mais désirant quand même fêter fort!

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