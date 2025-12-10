NOËL À CHOUVILLE

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À propos de cet événement
Réservé aux étudiant.e.s du programme de biochimie et bio-informatique. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.
Réservé aux étudiant.e.s du programme de sciences biopharmaceutiques. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.
Réservé aux étudiant.e.s du programme de sciences biomédicales. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.
Réservé aux étudiant.e.s du programme de neurosciences. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.
Réservé aux étudiant.e.s du programme de relations industrielles. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.
Réservé aux étudiant.e.s du programme de microbiologie et immunologie. L'entrée du code secret est nécessaire pour la validation du billet.
Billets réservés pour les étudiant.e.s ne faisant pas partie des programmes ci-dessus, mais désirant quand même fêter fort!
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