Noël des membres 2026

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À propos de cet événement
Granby, QC J2G 5P3, Canada
Cocktail de bienvenu / Souper formule buffet / Spectacle d'humour / PhotoBooth / DJ / Repas de fin de soirée / Prix de présence
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Coupon de consommation 8.25$ + taxes (14.975%) + frais de services (18%) = 11$ prix chargé par le zoo de granby par coupon
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