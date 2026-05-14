Loisirs GE Bromont
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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Noël des membres 2026

1050 Boulevard David-Bouchard N

Granby, QC J2G 5P3, Canada

Table de 10
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Cocktail de bienvenu / Souper formule buffet / Spectacle d'humour / PhotoBooth / DJ / Repas de fin de soirée / Prix de présence

Table de 8
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Cocktail de bienvenu / Souper formule buffet / Spectacle d'humour / PhotoBooth / DJ / Repas de fin de soirée / Prix de présence

Table de 6
300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Cocktail de bienvenu / Souper formule buffet / Spectacle d'humour / PhotoBooth / DJ / Repas de fin de soirée / Prix de présence

Table de 4
200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Cocktail de bienvenu / Souper formule buffet / Spectacle d'humour / PhotoBooth / DJ / Repas de fin de soirée / Prix de présence

Billet membre
50 $

Cocktail de bienvenu / Souper formule buffet / Spectacle d'humour / PhotoBooth / DJ / Repas de fin de soirée / Prix de présence

Coupon consommation
5 $

Coupon de consommation 8.25$ + taxes (14.975%) + frais de services (18%) = 11$ prix chargé par le zoo de granby par coupon

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