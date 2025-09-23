Noël sous le Dôme!

Chaque table comprend 10 places! Une expérience mémorable qui allie célébration et contribution à la campagne majeure de financement 2023-2027.
Chaque demi-table comprend 5 places! Une expérience mémorable qui allie célébration et contribution à la campagne majeure de financement 2023-2027.
Ajoutez des places individuelles à votre réservation! Une expérience mémorable qui allie célébration et contribution à la campagne majeure de financement 2023-2027.
Chaque table comprend 10 places! Une expérience mémorable qui allie célébration et contribution à la campagne majeure de financement 2023-2027. DE PLUS, vos 10 convives pourront participer à notre cocktail de bienvenue comprenant bouchées et mousseux.
Chaque demi-table comprend 5 places! Une expérience mémorable qui allie célébration et contribution à la campagne majeure de financement 2023-2027. DE PLUS, vos 5 convives pourront participer à notre cocktail de bienvenue comprenant bouchées et mousseux.
Ajoutez des places individuelles à votre réservation! Une expérience mémorable qui allie célébration et contribution à la campagne majeure de financement 2023-2027. DE PLUS, vos convives pourront participer à notre cocktail de bienvenue comprenant bouchées et mousseux.
Rendez heureux vos convives et mettez une ou plusieurs bouteilles de vin blanc sur votre/vos tables.
Rendez heureux vos convives et mettez une ou plusieurs bouteilles de vin rouge sur votre/vos tables.
En échange de votre don de 100 $, votre logo sera affiché sur place lors de la soirée. Amenez votre affiche ou votre bannière rétractable (roll-up).
En échange de votre don de 250 $, votre logo sera affiché sur place lors de la soirée. Amenez votre affiche ou votre bannière rétractable (roll-up).
DE PLUS, votre logo sera affiché sur toutes nos publications en lien avec cette activité qui s'annonce MÉ-MO-RABLE!
En échange de votre don de 500 $, votre logo sera affiché sur place lors de la soirée et sur nos publications. Amenez votre affiche ou votre bannière rétractable (roll-up).
DE PLUS, votre logo sera disposé sur chaque table et sera exposé de manière encore plus visible sur nos publications sur nos réseaux sociaux.
En échange de votre don de 1 000 $, votre logo sera affiché sur place lors de la soirée, sur les tables et sur nos publications de manière encore plus visible. Amenez votre affiche ou votre bannière rétractable (roll-up).
DE PLUS, votre organisation sera mise de l'avant lors de la soirée par une présentation de celle-ci et un membre de votre organisation sera invité à prendre la parole. Une publication sera aussi faite spécialement pour remercier votre organisation sur nos réseaux sociaux.
