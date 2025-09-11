Boutique Printemps marmelade

Disponibles en plusieurs tailles : XS - S - M





Nous n'offrons pas la livraison, vous devez venir chercher votre colis au bureau de Sursaut ( 250 du Dépôt à Sherbrooke ) lors de nos heures d'ouverture ( 9h00 à 17h00 ) sur Rendez-vous.





Si nous n'avons pas votre couleur et votre taille, la commande prendra un minimum de deux semaines avant d'arriver à nos bureaux.