Boutique en ligne Maison WILOH

« Am I Special Too? » est un livre illustré, fruit d'un travail passionné, qui donne la parole à une perspective trop souvent négligée : l'expérience vécue des frères et sœurs d'enfants ayant des besoins spéciaux.
Un lieu de ramassage à Pierrefonds vous sera communiqué.
Livraison incluse au Québec.
Faites un don de 100 $ à Maison WILOH et recevez gratuitement le livre illustré « Am I Special Too? ».
Un reçu d'impôt pour la partie Don vous sera envoyé automatiquement une fois l'achat effectué.
