Boutique en ligne Maison WILOH

"Am I Special Too?" - Livre seulement item
"Am I Special Too?" - Livre seulement
25 $

« Am I Special Too? » est un livre illustré, fruit d'un travail passionné, qui donne la parole à une perspective trop souvent négligée : l'expérience vécue des frères et sœurs d'enfants ayant des besoins spéciaux.
Un lieu de ramassage à Pierrefonds vous sera communiqué.

"Am I Special Too?" - Livre et livraison dans la région de Montréal item
"Am I Special Too?" - Livre et livraison dans la région de Montréal
33 $

Livraison incluse au Québec.

Livre "Am I Special Too?" gratuit avec un don de $100 item
Livre "Am I Special Too?" gratuit avec un don de $100
100 $

Faites un don de 100 $ à Maison WILOH et recevez gratuitement le livre illustré « Am I Special Too? ».
Un reçu d'impôt pour la partie Don vous sera envoyé automatiquement une fois l'achat effectué.

Livraison incluse au Québec.

Ajouter un don pour Maison WILOH

$

