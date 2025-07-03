Maison De La Famille Drummond Inc

Maison De La Famille Drummond Inc

Colloque annuel et virtuel allaitement et périnatalité

Bloc 1 - 9h à 12h - billet Individuel
75 $

LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025

Prise en charge pérenne du RGO chez le bébé allaité et non allaité | Caroline de Ville

Conférence accréditée : 3 L-CERPs


Bloc 2 - 13h à 16h - billet individuel
75 $

LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025

Cas cliniques de défis d’allaitement chez la personne allaitante : comment l’anatomie et les émotions peuvent expliquer ces défis | Bianca Thuot

Conférence accréditée : 3 L-CERPs

Bloc 3 - 8h30 à 11h30 - billet Individuel
75 $

MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

Accompagner les familles dans leur parcours d’alimentation infantile de la grossesse au sevrage complet | Sophie Morel

Conférence accréditée : 3 L-CERPs

Bloc 4 - 13h30 à 16h30 - billet Individuel
60 $

MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

Rencontrer, allaiter et nourrir globalement : du bébé estomac au bébé relationnel | Ingrid Bayot

* Conférence non accréditée *

