Colloque annuel et virtuel allaitement et périnatalité

LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025
Prise en charge pérenne du RGO chez le bébé allaité et non allaité | Caroline de Ville
Conférence accréditée : 3 L-CERPs
LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025
Cas cliniques de défis d’allaitement chez la personne allaitante : comment l’anatomie et les émotions peuvent expliquer ces défis | Bianca Thuot
Conférence accréditée : 3 L-CERPs
MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Accompagner les familles dans leur parcours d’alimentation infantile de la grossesse au sevrage complet | Sophie Morel
Conférence accréditée : 3 L-CERPs
MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Rencontrer, allaiter et nourrir globalement : du bébé estomac au bébé relationnel | Ingrid Bayot
* Conférence non accréditée *
