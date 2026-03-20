La boutique de la Licorne philanthrope

À propos de cette boutique
Ce caramel à tartiner ou à simplement manger à la cuillère est parfait pour accompagner tes déjeuners ou tes pauses-café.
Il est également un bel atout pour tes soirées cocktails entre amis afin de venir surprendre tes invités avec un tout nouveau espresso martini !
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, sirop de maïs, grains de café.
Contient des produits laitiers.
Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.
Marque Les petits plaisirs du Roy.
Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
Ce caramel à tartiner ou à simplement manger à la cuillère est parfait pour accompagner tes déjeuners ou tes pauses-café.
Il est également un bel atout pour tes soirées cocktails entre amis afin de venir surprendre tes invités avec un tout nouveau espresso martini !
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, sirop de maïs, grains de café.
Contient des produits laitiers.
Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.
Marque Les petits plaisirs du Roy.
Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
Un caramel salé à tartiner ou à simplement manger à la cuillère. Élaboré avec le sel de Sel Saint Laurent, il est parfait pour accompagner ton café du matin ou les desserts de tous les jours!
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, fleur de sel
Contient des produits laitiers.
Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.
Marque Les petits plaisirs du Roy.
Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
Un caramel salé à tartiner ou à simplement manger à la cuillère. Élaboré avec le sel de Sel Saint Laurent, il est parfait pour accompagner ton café du matin ou les desserts de tous les jours!
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, fleur de sel
Contient des produits laitiers.
Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.
Marque Les petits plaisirs du Roy.
Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
Un caramel d'automne (et de toutes les saisons) fait à partir du mélange de thé chaï de Camellia Sinensis, il équilibre parfaitement les épices chaleureuses et la douceur du caramel. Parfait pour accompagner tes desserts et cafés gourmands!
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, thé chaï (thé noir, cardamome, cannelle, gingembre, muscade)
Contient des produits laitiers.
Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.
Marque Les petits plaisirs du Roy.
Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
Un caramel d'automne (et de toutes les saisons) fait à partir du mélange de thé chaï de Camellia Sinensis, il équilibre parfaitement les épices chaleureuses et la douceur du caramel. Parfait pour accompagner tes desserts et cafés gourmands!
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, thé chaï (thé noir, cardamome, cannelle, gingembre, muscade)
Contient des produits laitiers.
Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.
Marque Les petits plaisirs du Roy.
Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
Caramel composé de vraies framboises, parfait pour ajouter à tes desserts ou même tes grilled-cheese! Laisse-toi surprendre par une vraie explosion de saveurs.
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, framboises, beurre, sirop de maïs.
Contient des produits laitiers.
Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.
Marque Les petits plaisirs du Roy.
Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
Caramel composé de vraies framboises, parfait pour ajouter à tes desserts ou même tes grilled-cheese! Laisse-toi surprendre par une vraie explosion de saveurs.
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, framboises, beurre, sirop de maïs.
Contient des produits laitiers.
Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.
Marque Les petits plaisirs du Roy.
Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
Ceci est un caramel qui saura te surprendre! Fait avec du vrai fruit de la passion, c’est un équilibre parfait entre l’acidité, le sucre et la fraîcheur. Idéal pour accompagner tes desserts et tes déjeuners!
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, fruit de la passion, beurre, sirop de maïs
Contient des produits laitiers.
Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.
Marque Les petits plaisirs du Roy.
Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
Ceci est un caramel qui saura te surprendre! Fait avec du vrai fruit de la passion, c’est un équilibre parfait entre l’acidité, le sucre et la fraîcheur. Idéal pour accompagner tes desserts et tes déjeuners!
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, fruit de la passion, beurre, sirop de maïs
Contient des produits laitiers.
Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.
Marque Les petits plaisirs du Roy.
Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
Chandelle d'abondance fragrance de Melon d'Eau - Ensemble, illuminons le monde de la finance au féminin et aidons à bâtir un avenir où toutes les femmes peuvent s'épanouir librement.
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
(frais de livraison applicables)
Chandelle d'abondance fragrance de Pêche - Nous vous remercions pour votre générosité et votre soutien continu à cette cause importante.
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
(frais de livraison applicables)
Chandelle d'abondance fragrance de Limonade Sucrée - Faites votre achat dès aujourd'hui et rejoignez-nous dans cette belle initiative de solidarité et d'espérance.
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
(frais de livraison applicables)
Cette commandite à 99$ + taxes te donne droit à un collant au sol dans lequel il y le nom de ton entreprise ainsi qu'un code QR vers le site de ton choix. Envoies ton lien à info@somfinfem.com.
NOTE: la vente de commandites pour 2026 est maintenant terminée. Il est cependant possible d'acheter sa commandite pour l'année prochaine en 2027.
Les taxes sont incluses.
TPS/TVH 732894365 RT0001
TVQ 1231711470 TQ001
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!