La boutique de la Licorne philanthrope

Ce caramel à tartiner ou à simplement manger à la cuillère est parfait pour accompagner tes déjeuners ou tes pauses-café.

Il est également un bel atout pour tes soirées cocktails entre amis afin de venir surprendre tes invités avec un tout nouveau espresso martini !





Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, sirop de maïs, grains de café.

Contient des produits laitiers.

Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.

Marque Les petits plaisirs du Roy.





Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville





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TPS/TVH 732894365 RT0001

TVQ 1231711470 TQ001