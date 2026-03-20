La Licorne philanthrope

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La boutique de la Licorne philanthrope

Caramel au café - grand format (275g) item
Caramel au café - grand format (275g)
14,95 $

Ce caramel à tartiner ou à simplement manger à la cuillère est parfait pour accompagner tes déjeuners ou tes pauses-café.

Il est également un bel atout pour tes soirées cocktails entre amis afin de venir surprendre tes invités avec un tout nouveau espresso martini !


Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, sirop de maïs, grains de café.

Contient des produits laitiers.

Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.

Marque Les petits plaisirs du Roy.


Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville


Les taxes sont incluses.

TPS/TVH 732894365 RT0001

TVQ 1231711470 TQ001

0
Caramel au café - petit format (120g) item
Caramel au café - petit format (120g)
10,35 $

Ce caramel à tartiner ou à simplement manger à la cuillère est parfait pour accompagner tes déjeuners ou tes pauses-café.

Il est également un bel atout pour tes soirées cocktails entre amis afin de venir surprendre tes invités avec un tout nouveau espresso martini !


Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, sirop de maïs, grains de café.

Contient des produits laitiers.

Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.

Marque Les petits plaisirs du Roy.


Voici où tu pourras aller chercher ton achat à partir du 5 juin 2026:Trois-Rivières, Bedford, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville


Les taxes sont incluses.

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0
Caramel Fleur de sel - grand format (275g) item
Caramel Fleur de sel - grand format (275g)
13,80 $

Un caramel salé à tartiner ou à simplement manger à la cuillère. Élaboré avec le sel de Sel Saint Laurent, il est parfait pour accompagner ton café du matin ou les desserts de tous les jours!


Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, fleur de sel

Contient des produits laitiers.

Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.

Marque Les petits plaisirs du Roy.


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0
Caramel Fleur de sel - petit format (120g) item
Caramel Fleur de sel - petit format (120g)
10,35 $

Un caramel salé à tartiner ou à simplement manger à la cuillère. Élaboré avec le sel de Sel Saint Laurent, il est parfait pour accompagner ton café du matin ou les desserts de tous les jours!


Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, fleur de sel

Contient des produits laitiers.

Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.

Marque Les petits plaisirs du Roy.


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Caramel Chaï - grand format (275g) item
Caramel Chaï - grand format (275g)
14,95 $

Un caramel d'automne (et de toutes les saisons) fait à partir du mélange de thé chaï de Camellia Sinensis, il équilibre parfaitement les épices chaleureuses et la douceur du caramel. Parfait pour accompagner tes desserts et cafés gourmands!


Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, thé chaï (thé noir, cardamome, cannelle, gingembre, muscade)

Contient des produits laitiers.

Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.

Marque Les petits plaisirs du Roy.


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Caramel Chaï - petit format (120g) item
Caramel Chaï - petit format (120g)
10,35 $

Un caramel d'automne (et de toutes les saisons) fait à partir du mélange de thé chaï de Camellia Sinensis, il équilibre parfaitement les épices chaleureuses et la douceur du caramel. Parfait pour accompagner tes desserts et cafés gourmands!


Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, beurre, thé chaï (thé noir, cardamome, cannelle, gingembre, muscade)

Contient des produits laitiers.

Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.

Marque Les petits plaisirs du Roy.


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0
Caramel framboises - grand format (275g) item
Caramel framboises - grand format (275g)
14,95 $

Caramel composé de vraies framboises, parfait pour ajouter à tes desserts ou même tes grilled-cheese! Laisse-toi surprendre par une vraie explosion de saveurs.


Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, framboises, beurre, sirop de maïs.

Contient des produits laitiers.

Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.

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Caramel framboises - petit format (120g) item
Caramel framboises - petit format (120g)
10,35 $

Caramel composé de vraies framboises, parfait pour ajouter à tes desserts ou même tes grilled-cheese! Laisse-toi surprendre par une vraie explosion de saveurs.


Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, framboises, beurre, sirop de maïs.

Contient des produits laitiers.

Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.

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Caramel Fruit de la passion - grand format (275g) item
Caramel Fruit de la passion - grand format (275g)
16,10 $

Ceci est un caramel qui saura te surprendre! Fait avec du vrai fruit de la passion, c’est un équilibre parfait entre l’acidité, le sucre et la fraîcheur. Idéal pour accompagner tes desserts et tes déjeuners!


Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, fruit de la passion, beurre, sirop de maïs

Contient des produits laitiers.

Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.

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Caramel Fruit de la passion - petit format (120g) item
Caramel Fruit de la passion - petit format (120g)
10,35 $

Ceci est un caramel qui saura te surprendre! Fait avec du vrai fruit de la passion, c’est un équilibre parfait entre l’acidité, le sucre et la fraîcheur. Idéal pour accompagner tes desserts et tes déjeuners!


Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, crème, fruit de la passion, beurre, sirop de maïs

Contient des produits laitiers.

Aucun ajout de saveurs ou colorants artificiels.

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0
Chandelle Melon d'eau item
Chandelle Melon d'eau
14,95 $

Chandelle d'abondance fragrance de Melon d'Eau - Ensemble, illuminons le monde de la finance au féminin et aidons à bâtir un avenir où toutes les femmes peuvent s'épanouir librement.


Les taxes sont incluses.

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(frais de livraison applicables)

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Chandelle Pêche item
Chandelle Pêche
14,95 $

Chandelle d'abondance fragrance de Pêche - Nous vous remercions pour votre générosité et votre soutien continu à cette cause importante.


Les taxes sont incluses.

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(frais de livraison applicables)

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Chandelle Limonade sucrée item
Chandelle Limonade sucrée
14,95 $

Chandelle d'abondance fragrance de Limonade Sucrée - Faites votre achat dès aujourd'hui et rejoignez-nous dans cette belle initiative de solidarité et d'espérance.


Les taxes sont incluses.

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(frais de livraison applicables)

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La commandite Licorne - Édition 2027 item
La commandite Licorne - Édition 2027
113,83 $

Cette commandite à 99$ + taxes te donne droit à un collant au sol dans lequel il y le nom de ton entreprise ainsi qu'un code QR vers le site de ton choix. Envoies ton lien à info@somfinfem.com.

NOTE: la vente de commandites pour 2026 est maintenant terminée. Il est cependant possible d'acheter sa commandite pour l'année prochaine en 2027.


Les taxes sont incluses.

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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!