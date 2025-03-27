eventClosed

Noms de plume - Session 7 - Printemps 2025

113 Rue FrontenacSherbrooke

QC J1H 1J7

Session complète
CA$150
Valide pour les six ateliers : Les dimanches 6, 13, 27 avril Les dimanches 4, 11 et 18 mai
Session complète - membre de l'AAAE
CA$130
Valide pour les six ateliers : Les dimanches 6, 13, 27 avril Les dimanches 4, 11 et 18 mai
Atelier journalier
CA$35
Valide pour un atelier journalier. Les dimanches 6, 13, 27 avril Les dimanches 4, 11 et 18 mai

common:zeffyTipDisclaimerTicketing