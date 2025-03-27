Salon du livre de l'Estrie
eventClosed
Noms de plume - Session 7 - Printemps 2025
113 Rue FrontenacSherbrooke
QC J1H 1J7
Session complète
CA$150
Valide pour les six ateliers : Les dimanches 6, 13, 27 avril Les dimanches 4, 11 et 18 mai
Valide pour les six ateliers : Les dimanches 6, 13, 27 avril Les dimanches 4, 11 et 18 mai
seeMoreDetailsMobile
closed
Session complète - membre de l'AAAE
CA$130
Valide pour les six ateliers : Les dimanches 6, 13, 27 avril Les dimanches 4, 11 et 18 mai
Valide pour les six ateliers : Les dimanches 6, 13, 27 avril Les dimanches 4, 11 et 18 mai
seeMoreDetailsMobile
closed
Atelier journalier
CA$35
Valide pour un atelier journalier. Les dimanches 6, 13, 27 avril Les dimanches 4, 11 et 18 mai
Valide pour un atelier journalier. Les dimanches 6, 13, 27 avril Les dimanches 4, 11 et 18 mai
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout