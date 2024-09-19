Nortera | Centraide 2024

Une soirée inoubliable avec une paire de billets Canadiens de Montréal ! samedi 11 janvier 2025 – 19h
(offert par Transcontinental)
Ensemble cadeau Nortera (2 à gagner)
CA$1
Recevez un sac d'épicerie isotherme, une mitaine de four, un support avec charge intégrée pour cellulaire, une casquette, une paire de lunette de soleil, 4 coupons pour un produit Del Monte ou Arctic Gardens gratuit et bien plus. Le tout aux couleurs de Nortera! (offert par Nortera)
Crédit boutique Station B, 25$
CA$1
Profitez d’un crédit de 25$ à valoir dans la boutique Station B de Nortera.
Nutribullet EveryGrain Cooker
CA$1
Préparez facilement des grains parfaits à chaque repas avec ce cuiseur intelligent, idéal pour des plats sains et savoureux !
(offert par Wajax)
Boîte Mélitta
CA$1
Apportez une touche d'élégance à votre rituel café avec cette boîte Mélitta, parfaite pour savourer des moments de douceur et d'arôme chaque jour !
(offert par Sena)
Coffrets cadeaux de café Barista (2 à gagner)
CA$1
Découvrez l’univers du café Barista avec un coffret rempli de saveurs riches et variées – l’idéal pour les amateurs de café ou pour partager un moment chaleureux ! (un kit café filtre et un kit Espresso)
(offert par Barista)
Sac d'ordinateur
CA$1
Transportez votre ordinateur avec style et sécurité grâce à ce sac élégant, conçu pour allier confort et fonctionnalité au quotidien !
(offert par Staples)
Paire de gants et lunettes
CA$1
Paire de gants et lunettes, essentielles pour travailler en toute sécurité et sérénité.
(offert par Bunzl)
Carte cadeau $100 Canadian Tire
CA$1
Carte cadeau Canadian Tire de 100 $ ! Que ce soit pour la maison, le plein air ou l’auto, trouvez tout ce dont vous avez besoin pour vos projets et vos passions.
(offert par Eckert Machines Inc.)
Ensemble de 10 produits Prana
CA$1
Une sélection de 10 produits Prana. Parfaits pour des moments savoureux.
(offert par Prana)
Montre Garmin
CA$1
Montre Garmin, un compagnon idéal pour suivre vos activités quotidiennes et votre condition physique.
(offert par Ipso Facto)
Kit tournevis et lampe de poche
CA$1
Soyez prêt à affronter tous les petits travaux avec ce kit pratique, parfait pour les bricoleurs et bricoleuses!
(offert par Techno-Pak)
Kit de couteaux en céramique Kyocera
CA$1
Améliorez votre expérience culinaire avec ce kit de couteaux en céramique, parfaits pour préparer vos ingrédients avec style et efficacité !
(offert par Techno-Pak)
Paire de billets pour l'humoriste, Simon Gouache
CA$1
Une soirée de fous rires, le 9 janvier prochain à 20h au théâtre Maisonneuve (Montréal)!
Boîte cadeau Emmerson
CA$1
Une boîte cadeau pour tous vos besoins: Carte prépayée visa de 50$, tasse thermos Yeti, tuque verte forêt, batterie portative, et plus encore!
(offert par Emmerson)
