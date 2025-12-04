Rassemblement Régional du Nord-Est Québec 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Trois-Rivières, QC G9B 6W5, Canada
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT
Accès complet du vendredi au dimanche
2 nuits d’hébergement sur place (lit / chambre sur le site)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi
VEUILLEZ AJOUTER VOS ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS AVEC UN BILLET AFIN DE NOUS AIDER À PLANIFIER L’HÉBERGEMENT, LES REPAS ET L’ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT
Accès complet du vendredi au dimanche
2 nuits d’hébergement sur place (lit / chambre sur le site)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT
Accès complet du vendredi au dimanche
2 nuits d’hébergement sur place (Apportez votre VR / roulotte / tente – sans électricité)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi
VEUILLEZ AJOUTER VOS ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS AVEC UN BILLET AFIN DE NOUS AIDER À PLANIFIER L’HÉBERGEMENT, LES REPAS ET L’ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT
Accès complet du vendredi au dimanche
2 nuits d’hébergement sur place (Apportez votre VR / roulotte / tente – sans électricité)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT
Accès complet du vendredi au dimanche
Vous réservez vous-même votre hébergement (hôtel, etc.)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi
VEUILLEZ AJOUTER VOS ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS AVEC UN BILLET AFIN DE NOUS AIDER À PLANIFIER L’HÉBERGEMENT, LES REPAS ET L’ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT
Accès complet du vendredi au dimanche
Vous réservez vous-même votre hébergement (hôtel, etc.)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi
CECI S’ADRESSE AUX JEUNES DE MOINS DE 18 ANS MAIS DE PLUS DE 12 ANS
AUCUN HÉBERGEMENT FOURNI (HÉBERGEMENT AVEC LES PARENTS À L’EXTÉRIEUR / EN VR OU ROULOTTE, ETC.)
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT
Accès complet du vendredi au dimanche
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi
ACCÈS COMPLET AUX ACTIVITÉS DU SAMEDI
Randonnée de groupe
Toutes les randonnées et activités prévues du samedi
Dîner et souper du samedi selon l’horaire
Jeux moto et soirées du samedi
Groupe de musique en direct et tirages le samedi
JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR LE SOUPER FESTIF DU SAMEDI !
SOUPER – VIANDES CUITES LENTEMENT
FÊTE – GROUPE DE MUSIQUE EN DIRECT ET TIRAGES
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