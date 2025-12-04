Rassemblement Régional du Nord-Est Québec 2026

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L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE

EN UN SEUL FORFAIT

Accès complet du vendredi au dimanche

2 nuits d’hébergement sur place (lit / chambre sur le site)

Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire

Jeux moto, branding et soirées

Groupe de musique en direct et tirages le samedi