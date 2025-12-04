WIDOWS SONS OF QUEBEC

Organisé par

WIDOWS SONS OF QUEBEC

À propos de cet événement

Rassemblement Régional du Nord-Est Québec 2026

11441 Rue Notre Dame O

Trois-Rivières, QC G9B 6W5, Canada

PASSE COMPLET – HÉBERGEMENT (LIT / CHAMBRE SUR PLACE)
340 $

L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT

Accès complet du vendredi au dimanche
2 nuits d’hébergement sur place (lit / chambre sur le site)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi

ENFANTS 12 ANS ET MOINS – PASSE COMPLET – HÉBERGEMENT (LIT / CHAMBRE SUR PLACE)
Gratuit

VEUILLEZ AJOUTER VOS ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS AVEC UN BILLET AFIN DE NOUS AIDER À PLANIFIER L’HÉBERGEMENT, LES REPAS ET L’ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT

Accès complet du vendredi au dimanche
2 nuits d’hébergement sur place (lit / chambre sur le site)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi

PASSE COMPLET – CAMPING (SANS ÉLECTRICITÉ – VOTRE VR / ROULOTTE / TENTE)
300 $

L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT

Accès complet du vendredi au dimanche
2 nuits d’hébergement sur place (Apportez votre VR / roulotte / tente – sans électricité)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi

ENFANTS 12 ANS ET MOINS – PASSE COMPLET – CAMPING (VR / ROULOTTE / TENTE)
Gratuit

VEUILLEZ AJOUTER VOS ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS AVEC UN BILLET AFIN DE NOUS AIDER À PLANIFIER L’HÉBERGEMENT, LES REPAS ET L’ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT

Accès complet du vendredi au dimanche
2 nuits d’hébergement sur place (Apportez votre VR / roulotte / tente – sans électricité)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi

PASSE COMPLET – HÉBERGEMENT À L’EXTÉRIEUR (HÔTEL, ETC.)
300 $

L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT

Accès complet du vendredi au dimanche
Vous réservez vous-même votre hébergement (hôtel, etc.)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi

ENFANTS 12 ANS ET MOINS – PASSE COMPLET – HÉBERGEMENT À L’EXTÉRIEUR (HÔTEL)
Gratuit

VEUILLEZ AJOUTER VOS ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS AVEC UN BILLET AFIN DE NOUS AIDER À PLANIFIER L’HÉBERGEMENT, LES REPAS ET L’ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT

Accès complet du vendredi au dimanche
Vous réservez vous-même votre hébergement (hôtel, etc.)
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi

JEUNES DE 18 ANS ET MOINS – PASSE COMPLET – SANS HÉBERGEMENT
100 $

CECI S’ADRESSE AUX JEUNES DE MOINS DE 18 ANS MAIS DE PLUS DE 12 ANS
AUCUN HÉBERGEMENT FOURNI (HÉBERGEMENT AVEC LES PARENTS À L’EXTÉRIEUR / EN VR OU ROULOTTE, ETC.)
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE
EN UN SEUL FORFAIT

Accès complet du vendredi au dimanche
Toutes les randonnées et activités prévues • Tous les repas selon l’horaire
Jeux moto, branding et soirées
Groupe de musique en direct et tirages le samedi

PASSE JOURNALIÈRE DU SAMEDI – SANS HÉBERGEMENT
100 $

ACCÈS COMPLET AUX ACTIVITÉS DU SAMEDI

Randonnée de groupe
Toutes les randonnées et activités prévues du samedi
Dîner et souper du samedi selon l’horaire
Jeux moto et soirées du samedi
Groupe de musique en direct et tirages le samedi

PASSE SOUPER FESTIF DU SAMEDI – SANS HÉBERGEMENT
60 $

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR LE SOUPER FESTIF DU SAMEDI !
SOUPER – VIANDES CUITES LENTEMENT
FÊTE – GROUPE DE MUSIQUE EN DIRECT ET TIRAGES

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