Boutique Boréades

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Pour sa deuxième collaboration sous étiquette ATMA Classique, la soprano québécoise Marie-Eve Munger présente un programme consacré exclusivement au jeune Wolfgang Amadeus Mozart à l’opéra, dans un répertoire écrit entre l’âge de 10 et 16 ans souvent négligé mais d’une étonnante richesse. Elle est accompagnée par Les Boréades de Montréal sous la direction de Philippe Bourque.
Le Nouvel Opéra et Les Boréades de Montréal ont rassemblé une distribution de haut calibre pour le tout premier enregistrement de Nicandro e Fileno, un opéra pastoral de Paolo Lorenzani (1640-1713), créé devant le roi Louis XIV et sa cour au Château de Fontainebleau, en septembre 1681.
Anonyme
Jacob Arcadelt
Lambert Beaulieu
Antoine Boësset
Fabrice Marin Caietain
Girolamo Della Casa
Jean D’Estrée
Guillaume Dumanoir
Pierre Guédron
Thomas Lupo
André Péchon
Jehan Planson
Michael Praetorius
Vincenzo Ruffo
Les Boréades de Montréal
Réalisation et enregistrement: Johanne Goyette; montage: Carlos Prieto. Église Saint-Augustin, Saint-Augustin de Mirabel (Québec), janvier 2011
Alessandro Scarlatti
Tomaso Albinoni
Antonio Vivaldi
Giuseppe Torelli
Les Boréades de Montréal
Francis Colpron
Matthew Jennejohn
Hélène Plouffe
Olivier Brault
Jacques-André Houle
Mélisande Corriveau
Pierre Cartier
Eric Milnes
Réalisation et enregistrement: Johanne Goyette; montage: Carlos Prieto. Église Saint-Augustin, Saint-Augustin de Mirabel (Québec), janvier 2009
Georg Philipp Telemann
Paul McCartney
John Lennon
Michel Corrette
Joseph Bodin de Boismortier
Les Boréades de Montréal
Alessandro Scarlatti
Francis Colpron
Femke Bergsma
Grégoire Jeay
Hélène Plouffe
Chloe Meyers
Amanda Keesmaat
Pierre Cartier
Sylvain Bergeron
Alexander Weimann
Francesco Cavalli
Henry Purcell
Michel Corrette
Henry Purcell
Karina Gauvin, soprano
Francis Colpron, direction
Michel Corrette
Joseph Bodin de Boismortier
Louis-Nicolas Clérambault
Karina Gauvin
Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Alexander Weimann
Margaret Little
Matthew Jennejohn
Chloe Meyers
Sylvain Bergeron
Éric Lagacé
Réalisation: Johanne Goyette; enregistrement et montage: Anne-Marie Sylvestre, Église Saint-Augustin, Saint-Augustin de Mirabel (Québec), du 2 au 5 janvier 2005
Le sentiment est l’âme de la poésie.
Claude Adrien Helvétius, De l’Esprit, 1758.
Carl Philipp Emanuel Bach
Pablo Valetti
Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Alexander Weimann
« Ce petit chef-d’œuvre de poésie et de musique, où se déroulent les tableaux riants et élégiaques de la belle légende sicilienne, est d’une perfection classique, que Haendel n’a jamais dépassée. »
Romain Rolland, Haendel, 1910.
George Friedrich Händel
Suzie LeBlanc
Mark Bleeke
Marc Molomot
Nathaniel Watson
Josée Lalonde
Francis Colpron
Femke Bergsma
Matthew Jennejohn
Debra Nagy
Hélène Plouffe
Chloe Meyers
Susie Napper
Pierre Cartier
Eric Milnes
Enregistrement et réalisation: Johanne Goyette, Église St-Augustin, St-Augustin de Mirabel (Québec) du 28 au 30 septembre 2003
Guillaume Gabriel Nivers
François Cosset
Étienne Moulinié
Pierre Bouteiller
Louis-Nicolas Clérambault
Jean-Baptiste Lully
Jean-François Lalouette
anonyme
Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Hervé Niquet
Église Saint-Augustin, Saint-Augustin de Mirabel (Québec) 17, 18, 19, 20 décembre 2001
Dario Castello
Francesco Cavalli
Giovanni Battista Buonamente
Girolamo Frescobaldi
Arcangelo Corelli
Salomone Rossi
Antonio Vivaldi
Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Eric Milnes
Grégoire Jeay
Olivier Brault
Enregistrement et réalisation: Johanne Goyette, Église Saint-Augustin, Saint-Augustin de Mirabel (Québec) 14,15,16 septembre 1999
Georg Philipp Telemann
Francis Colpron
Manfred Kraemer
Hélène Plouffe
Margaret Little
Marguerite Schabas
Susie Napper
Isabelle Bozzini
Pierre Cartier
Eric Milnes
Église Saint-Augustin, Saint-Augustin-de-Mirabel (Québec) 26 au 28 avril 1999
« Au coeur de l’art baroque, il y a la volonté de donner un spectacle, un théâtre qui soit un peu plus que du théâtre » – Claude Roy, Arts baroques, 1963
Antonio Vivaldi
Jean-Féry Rebel
Georg Friedrich Händel
Johann Heinrich Schmelzer
Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Marie Bouchard
Église Saint-Augustin de Mirabel, 5-7 mai 1997
Noëls français du XVIIIe siècle aux instruments
Jean-François Dandrieu
Michel Corrette
Louis-Claude Daquin
Claude Balbastre
Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Marie Bouchard
The Beatles
Paul McCartney
John Lennon
George Harrison
Harrison : Here Comes the Sun
Lennon, McCartney : Across the Universe
Lennon, McCartney : This Boy
Lennon, McCartney : Here, There and Everywhere
Lennon, McCartney : Oh Darling
Lennon, McCartney : In My Life
Lennon, McCartney : Sun King
Lennon, McCartney : And I Love Her
Lennon, McCartney : All You Need Is Love
Lennon, McCartney : Mother
Lennon, McCartney : The Long and Winding Road
Lennon, McCartney : Why Don’t We Do It in the Road
Lennon, McCartney : If I Fell
Lennon, McCartney : Happiness Is a Warm Gun
Lennon, McCartney : Hey Jude
Lennon, McCartney : I Want You (She’s So Heavy)
Lennon, McCartney : Good Night
Lennon, McCartney : Her Majesty
The Beatles
Paul McCartney
John Lennon
George Harrison
Sylvain Bergeron
Femke Bergsma
Francis Colpron
Vincent Dhavernas
Éric Lagacé
Margaret Little
Eric Milnes
Chloe Myers
Susie Napper
Hélène Plouffe
Enregistrement et réalisation: Johanne Goyette, Église Saint-Augustin, Saint-Augustin-de-Mirabel (Québec) 28 septembre – 1er octobre 2001
The Beatles
Paul McCartney
John Lennon
Sylvain Bergeron
Femke Bergsma
Jay Bernfeld
Francis Colpron
Tobias Haynes
Grégoire Jeay
Éric Lagacé
Margaret Little
Eric Milnes
Susie Napper
Hélène Plouffe
Enregistrement et réalisation : Johanne Goyette Église Saint-Augustin, Saint-Augustin-de-Mirabel (Québec) 4-5 juin 2000
Divers
Francis Colpron
Hank Knox
Susie Napper
Enregistrement et réalisation : Johanne Goyette Église Saint-Augustin, Saint-Augustin-de-Mirabel (Québec)
28-30 octobre 1998
Divers
Francis Colpron
Susie Napper
Alexander Weimann
L’éloquence [est] un don de l’âme, lequel nous rend maîtres du coeur et de l’esprit des autres, qui fait que nous leur inspirons ou que nous leur persuadons tout ce qui nous plaît.
Jean de la Bruyère, Les caractères, 1688
Enregistrement et réalisation: Johanne Goyette, Église St-Augustin, St-Augustin de Mirabel (Québec) du 10 au 12 mars 2003
Septembre 1997
Charles François Dieupart
Francis Colpron
Susie Napper
Skip Sempé
«Les [Suites] de Dieupart égalent en valeur les meilleures productions des grands maîtres du début du XVIIIe siècle, aux côtés desquelles elles doivent reprendre place.» – Paul Brunold, 1934
Enregistrement et réalisation: Johanne Goyette, Église St-Alphonse, St-Alphonse de Rodriguez (Québec) 15, 16, 17 avril 2001
Francis Colpron, flûte à bec
Niccolò Paganini
Georg Philipp Telemann
Marin Marais
Johann Sebastian Bach
Giuseppe Tartini
Il n’y a donc qu’un moyen de rendre fidèlement un auteur, d’une langue étrangère dans la nôtre : c’est d’avoir l’âme bien pénétrée des impressions qu’on en a reçues, et de n’être satisfait de sa traduction que quand elle réveillera les mêmes impressions dans l’âme du lecteur. Alors l’effet de l’original et celui de la copie sont les mêmes ; mais cela se peut-il toujours ?
Denis Diderot, Éloge de Térence, 1762
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