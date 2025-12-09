L'Ensemble Les Boreades De Montreal

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L'Ensemble Les Boreades De Montreal

À propos de cette boutique

Boutique Boréades

Maestrino Mozart (Disque) item
Maestrino Mozart (Disque)
20 $

Pour sa deuxième collaboration sous étiquette ATMA Classique, la soprano québécoise Marie-Eve Munger présente un programme consacré exclusivement au jeune Wolfgang Amadeus Mozart à l’opéra, dans un répertoire écrit entre l’âge de 10 et 16 ans souvent négligé mais d’une étonnante richesse. Elle est accompagnée par Les Boréades de Montréal sous la direction de Philippe Bourque.

Nicandro e Fileno item
Nicandro e Fileno
20 $

Le Nouvel Opéra et Les Boréades de Montréal ont rassemblé une distribution de haut calibre pour le tout premier enregistrement de Nicandro e Fileno, un opéra pastoral de Paolo Lorenzani (1640-1713), créé devant le roi Louis XIV et sa cour au Château de Fontainebleau, en septembre 1681.

Tabarinades item
Tabarinades
20 $
OEUVRES DE

Anonyme
Jacob Arcadelt
Lambert Beaulieu
Antoine Boësset
Fabrice Marin Caietain
Girolamo Della Casa
Jean D’Estrée
Guillaume Dumanoir
Pierre Guédron
Thomas Lupo
André Péchon
Jehan Planson
Michael Praetorius
Vincenzo Ruffo

INTERPRÉTÉ PAR

Les Boréades de Montréal

Réalisation et enregistrement: Johanne Goyette; montage: Carlos Prieto. Église Saint-Augustin, Saint-Augustin de Mirabel (Québec), janvier 2011

La Geniale item
La Geniale
20 $
Oeuvres de

Alessandro Scarlatti
Tomaso Albinoni
Antonio Vivaldi
Giuseppe Torelli

Interprétées par

Les Boréades de Montréal
Francis Colpron
Matthew Jennejohn
Hélène Plouffe
Olivier Brault
Jacques-André Houle
Mélisande Corriveau
Pierre Cartier
Eric Milnes

Réalisation et enregistrement: Johanne Goyette; montage: Carlos Prieto. Église Saint-Augustin, Saint-Augustin de Mirabel (Québec), janvier 2009

Du Baroque à la bouche item
Du Baroque à la bouche
20 $
OEUVRE DE

Georg Philipp Telemann
Paul McCartney
John Lennon
Michel Corrette
Joseph Bodin de Boismortier

INTERPRÉTÉ PAR

Les Boréades de Montréal

Alessandro Scarlatti – Concertos pour flûte item
Alessandro Scarlatti – Concertos pour flûte
20 $

OEUVRE DE

Alessandro Scarlatti

 

INTERPRÉTÉ PAR

Les Boréades de Montréal

Francis Colpron
Femke Bergsma
Grégoire Jeay
Hélène Plouffe
Chloe Meyers
Amanda Keesmaat
Pierre Cartier
Sylvain Bergeron
Alexander Weimann

Journey item
Journey
20 $

Oeuvres de

Francesco Cavalli
Henry Purcell
Michel Corrette

 

Interprétées par

Les Boréades de Montréal

Purcell – Karina Gauvin item
Purcell – Karina Gauvin
20 $

OEUVRES DE

Henry Purcell

 

INTERPRÉTÉ PAR

Les Boréades de Montréal

Karina Gauvin, soprano
Francis Colpron, direction

Hyver item
Hyver
20 $

OEUVRES DE

Michel Corrette
Joseph Bodin de Boismortier
Louis-Nicolas Clérambault

 

INTERPRÉTÉ PAR

Les Boréades de Montréal

Karina Gauvin
Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Alexander Weimann
Margaret Little
Matthew Jennejohn
Chloe Meyers
Sylvain Bergeron
Éric Lagacé

 

Réalisation: Johanne Goyette; enregistrement et montage: Anne-Marie Sylvestre, Église Saint-Augustin, Saint-Augustin de Mirabel (Québec), du 2 au 5 janvier 2005

 

  • Finaliste aux Prix Opus 2006, Disque de l’année Musiques médiévales, de la Renaissance, baroque
  • Finaliste à l’ADISQ 2006, Album de l’année Musique Classique / Vocale
  • Finaliste aux Prix Juno 2006
Kammermusik item
Kammermusik
20 $

Le sentiment est l’âme de la poésie.
Claude Adrien Helvétius, De l’Esprit, 1758.

 

OEUVRES DE

Carl Philipp Emanuel Bach

 

INTERPRÉTÉES PAR

Les Boréades de Montréal

Pablo Valetti
Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Alexander Weimann


Acis & Galatea item
Acis & Galatea
20 $

« Ce petit chef-d’œuvre de poésie et de musique, où se déroulent les tableaux riants et élégiaques de la belle légende sicilienne, est d’une perfection classique, que Haendel n’a jamais dépassée. »
Romain Rolland, Haendel, 1910.

 

OEUVRE DE

George Friedrich Händel

 

INTERPRÉTÉ PAR

Les Boréades de Montréal

Suzie LeBlanc
Mark Bleeke
Marc Molomot
Nathaniel Watson
Josée Lalonde
Francis Colpron
Femke Bergsma
Matthew Jennejohn
Debra Nagy
Hélène Plouffe
Chloe Meyers
Susie Napper
Pierre Cartier
Eric Milnes

 

Enregistrement et réalisation: Johanne Goyette, Église St-Augustin, St-Augustin de Mirabel (Québec) du 28 au 30 septembre 2003

Super Flumina Babylonis item
Super Flumina Babylonis
20 $

OEUVRES

Guillaume Gabriel Nivers
François Cosset
Étienne Moulinié
Pierre Bouteiller
Louis-Nicolas Clérambault
Jean-Baptiste Lully
Jean-François Lalouette
anonyme

 

INTERPRÉTÉES PAR

Les Boréades de Montréal

Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Hervé Niquet

 

Église Saint-Augustin, Saint-Augustin de Mirabel (Québec) 17, 18, 19, 20 décembre 2001

In Stilo Moderno item
In Stilo Moderno
20 $

OEUVRES

Dario Castello
Francesco Cavalli
Giovanni Battista Buonamente
Girolamo Frescobaldi
Arcangelo Corelli
Salomone Rossi
Antonio Vivaldi

 

INTERPRÉTÉES PAR

Les Boréades de Montréal

Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Eric Milnes
Grégoire Jeay
Olivier Brault

 

Enregistrement et réalisation: Johanne Goyette, Église Saint-Augustin, Saint-Augustin de Mirabel (Québec) 14,15,16 septembre 1999

Telemann: Suite et concertos item
Telemann: Suite et concertos
20 $
  • Prix Opus 1999-2000: meilleur disque de l’année

 

OEUVRES

Georg Philipp Telemann

 

INTERPRÉTÉES PAR

Les Boréades de Montréal

Francis Colpron
Manfred Kraemer
Hélène Plouffe
Margaret Little
Marguerite Schabas
Susie Napper
Isabelle Bozzini
Pierre Cartier
Eric Milnes

 

Église Saint-Augustin, Saint-Augustin-de-Mirabel (Québec) 26 au 28 avril 1999

Théâtre musical item
Théâtre musical
20 $

« Au coeur de l’art baroque, il y a la volonté de donner un spectacle, un théâtre qui soit un peu plus que du théâtre » – Claude Roy, Arts baroques, 1963

 

OEUVRES

Antonio Vivaldi
Jean-Féry Rebel
Georg Friedrich Händel
Johann Heinrich Schmelzer

 

INTERPRÉTÉES PAR

Les Boréades de Montréal

Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Marie Bouchard

 

Église Saint-Augustin de Mirabel, 5-7 mai 1997

Noëls item
Noëls
20 $

Noëls français du XVIIIe siècle aux instruments

 

OEUVRES

Jean-François Dandrieu
Michel Corrette
Louis-Claude Daquin
Claude Balbastre

 

INTERPRÉTÉES PAR

Les Boréades de Montréal

Francis Colpron
Hélène Plouffe
Susie Napper
Marie Bouchard

The Best of Beatles Baroque item
The Best of Beatles Baroque
20 $

OEUVRES

The Beatles
Paul McCartney
John Lennon
George Harrison

 

INTERPRÉTÉES PAR

Les Boréades de Montréal

Beatles baroque III item
Beatles baroque III
20 $

Harrison : Here Comes the Sun
Lennon, McCartney : Across the Universe
Lennon, McCartney : This Boy
Lennon, McCartney : Here, There and Everywhere
Lennon, McCartney : Oh Darling
Lennon, McCartney : In My Life
Lennon, McCartney : Sun King
Lennon, McCartney : And I Love Her
Lennon, McCartney : All You Need Is Love
Lennon, McCartney : Mother
Lennon, McCartney : The Long and Winding Road
Lennon, McCartney : Why Don’t We Do It in the Road
Lennon, McCartney : If I Fell
Lennon, McCartney : Happiness Is a Warm Gun
Lennon, McCartney : Hey Jude
Lennon, McCartney : I Want You (She’s So Heavy)
Lennon, McCartney : Good Night
Lennon, McCartney : Her Majesty

Beatles Baroque II item
Beatles Baroque II
20 $

OEUVRES

The Beatles
Paul McCartney
John Lennon
George Harrison

 

INTERPRÉTÉES PAR

Les Boréades de Montréal

Sylvain Bergeron
Femke Bergsma
Francis Colpron
Vincent Dhavernas
Éric Lagacé
Margaret Little
Eric Milnes
Chloe Myers
Susie Napper
Hélène Plouffe

 

Enregistrement et réalisation: Johanne Goyette, Église Saint-Augustin, Saint-Augustin-de-Mirabel (Québec) 28 septembre – 1er octobre 2001

Beatles baroque item
Beatles baroque
20 $

OEUVRES DE

The Beatles
Paul McCartney
John Lennon

 

INTERPRÉTÉ PAR

Les Boréades de Montréal

Sylvain Bergeron
Femke Bergsma
Jay Bernfeld
Francis Colpron
Tobias Haynes
Grégoire Jeay
Éric Lagacé
Margaret Little
Eric Milnes
Susie Napper
Hélène Plouffe

 

Enregistrement et réalisation : Johanne Goyette Église Saint-Augustin, Saint-Augustin-de-Mirabel (Québec) 4-5 juin 2000

Bravade item
Bravade
20 $

OEUVRES

Divers

 

INTERPRÉTÉES PAR

Francis Colpron
Hank Knox
Susie Napper

Enregistrement et réalisation : Johanne Goyette Église Saint-Augustin, Saint-Augustin-de-Mirabel (Québec)
28-30 octobre 1998

Frutti Musicali item
Frutti Musicali
20 $

OEUVRES

Divers

INTERPRÉTÉES PAR

Les Boréades de Montréal

Francis Colpron
Susie Napper
Alexander Weimann

 

L’éloquence [est] un don de l’âme, lequel nous rend maîtres du coeur et de l’esprit des autres, qui fait que nous leur inspirons ou que nous leur persuadons tout ce qui nous plaît.
Jean de la Bruyère, Les caractères, 1688

 

Enregistrement et réalisation: Johanne Goyette, Église St-Augustin, St-Augustin de Mirabel (Québec) du 10 au 12 mars 2003

Septembre 1997

Dieupart: Les Six Suites item
Dieupart: Les Six Suites
20 $

OEUVRES

Charles François Dieupart

 

INTERPRÉTÉES PAR

Les Boréades de Montréal

Francis Colpron
Susie Napper
Skip Sempé

 

«Les [Suites] de Dieupart égalent en valeur les meilleures productions des grands maîtres du début du XVIIIe siècle, aux côtés desquelles elles doivent reprendre place.» – Paul Brunold, 1934

Enregistrement et réalisation: Johanne Goyette, Église St-Alphonse, St-Alphonse de Rodriguez (Québec) 15, 16, 17 avril 2001

Six Transcriptions item
Six Transcriptions
20 $
Interprété par

Francis Colpron, flûte à bec

Oeuvres de

Niccolò Paganini
Georg Philipp Telemann
Marin Marais
Johann Sebastian Bach
Giuseppe Tartini

Il n’y a donc qu’un moyen de rendre fidèlement un auteur, d’une langue étrangère dans la nôtre : c’est d’avoir l’âme bien pénétrée des impressions qu’on en a reçues, et de n’être satisfait de sa traduction que quand elle réveillera les mêmes impressions dans l’âme du lecteur. Alors l’effet de l’original et celui de la copie sont les mêmes ; mais cela se peut-il toujours ?
Denis Diderot, Éloge de Térence, 1762

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