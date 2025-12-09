Boutique Boréades

OEUVRES

Divers

INTERPRÉTÉES PAR

Les Boréades de Montréal

Francis Colpron

Susie Napper

Alexander Weimann

L’éloquence [est] un don de l’âme, lequel nous rend maîtres du coeur et de l’esprit des autres, qui fait que nous leur inspirons ou que nous leur persuadons tout ce qui nous plaît.

Jean de la Bruyère, Les caractères, 1688

Enregistrement et réalisation: Johanne Goyette, Église St-Augustin, St-Augustin de Mirabel (Québec) du 10 au 12 mars 2003

Septembre 1997