Sommet - Nos racines, nos récits.

Au programme :

10h30 - 12:00 | Conférence 1 : Conversation sur les récits urbains et l’identité montréalaise.

12h00 - 13h00 : Pause déjeuner

13h00 - 14h00 : Deux ateliers pratiques (au choix)

Atelier 1 – L’art de faire parler les histoires avec WokeorWhateva

Cet atelier proposera une initiation aux techniques d’entrevue et de narration visuelle. L’accent sera mis sur l’écoute active, la construction d’un récit respectueux et la mise en valeur des histoires individuelles dans un contexte interculturel.

Atelier 2 – Créer des images qui connectent avec Miya Visions

À travers des exercices pratiques de création collective, vous expérimenterez la vidéo et la photographie comme moyens d’expression et de dialogue social, afin de réfléchir à la manière dont la création peut rapprocher les communautés.

14h00 - 15h30 | Conférence 2 : Repenser la représentation dans les médias et le numérique

15h30 - 17h00 | Conférence 3 : Héritages et nouvelles voix : Des récits qui traversent les générations.

Suivi d'un moment de diffusion mettant en lumière des projets numériques réalisés dans le cadre du programme, incluant le lancement d’une carte interactive