Notre Dame Des Arts

Organisé par

Notre Dame Des Arts

À propos de cet événement

NOTRE Dame de Grace: Notre quartier en sculpture

5754 Chem. Upper Lachine #201

Montréal, QC H4A 2B3, Canada

Taux de communauté
150 $

Pour les familles qui ont besoin d'une option à moindre coût.

Standard
225 $

Couvre les coûts du programme et soutient la programmation future.

Taux de soutien
275 $

Aide à subventionner les places du taux communautaire et renforce les programmes d'arts accessibles de NDA.

Drop In 2 Days
60 $

Pick 2 days to participate during the week and of course come check out your work at the exhibit.

Drop in 3 Days
90 $

Pick 3 days to participate during the week and of course come check out your work at the exhibit.

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