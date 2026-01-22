NOTRE Dame de Grace: Notre quartier en sculpture

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À propos de cet événement
Pour les familles qui ont besoin d'une option à moindre coût.
Couvre les coûts du programme et soutient la programmation future.
Aide à subventionner les places du taux communautaire et renforce les programmes d'arts accessibles de NDA.
Pick 2 days to participate during the week and of course come check out your work at the exhibit.
Pick 3 days to participate during the week and of course come check out your work at the exhibit.
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