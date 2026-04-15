La compagnie des autres

Organisé par

La compagnie des autres

À propos de cet événement

Nous autres - Rencontres circassiennes #2

2345 Rue Jarry E

Montréal, QC H1Z 4P3, Canada

Bénévole pour l'événement
Gratuit

Aidez-nous pour la logistique tout au long de la journée et bénéficiez d'une entrée gratuite à l'événement. Places limitées. Nous vous contacterons quelques jours avant l'événement pour discuter de vos tâches. Repas du midi fourni.

Tarif accessible
20 $

Vous souhaitez prendre part aux activités mais c'est compliqué financièrement en ce moment? Nous sommes conscient.es des réalités du milieu et sommes heures.ses de vous proposer ce tarif réduit qui inclut l'accès à toutes les activités et le repas du midi.

Tarif recommandé
35 $

C'est le tarif qui couvre nos frais pour l'organisation de l'événement et le repas du midi.

Tarif solidaire
50 $

Vous souhaitez soutenir l'événement et la communauté? Ce tarif permet de contribuer à payer pour nos collègues moins fortunés ces temps-ci. Merci pour votre générosité!

Tarif très solidaire ;-)
70 $

Les réalités financières en cirque étant très variables, ce tarif permet de rendre la journée accessible à une personne en plus de vous. Si vous êtes en mesure de contribuer , vous participez concrètement à élargir l’espace d'échange et à en prendre soin, ensemble. Merci infiniment!

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