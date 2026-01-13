Inscription : Groupe 6-8 ans - Éveil au théâtre

Informations sur la session
Offert par la Troupe de théâtre La Ruée vers l’art
Bienvenue aux plus jeunes qui veulent découvrir le plaisir du jeu! Ce tout nouveau cours s’adresse aux enfants de 6 à 8 ans qui ont envie d’explorer le théâtre dans une ambiance ludique, bienveillante et sans pression.
Notre formule “éveil” de 10 ateliers d’une heure est pensée comme une bulle créative où chaque enfant peut :
- développer sa confiance en soi
- stimuler son imagination
- faire rayonner son expression corporelle et vocale
- apprendre à travailler en équipe
- cultiver l’écoute, la collaboration et l’entraide
- découvrir le plaisir de jouer des personnages
- bouger, improviser, inventer et s’amuser !
Aucun spectacle final
Cette formule sans spectacle mise sur une formule simple, légère et entièrement axée sur le plaisir et l’exploration.
Taille du groupe
Le groupe a une taille minimale de 6 enfants et maximale de 8.
Lieu des ateliers
Centre Communautaire Gerry-Robertson - 9665 Boul Gouin O, Pierrefonds
Horaire
Tous les mercredis de 17h à 18h du 4 février au 15 avril 2026 (avec congé à la relâche).
Coût
240,00 $
(pour 10 ateliers de 1h)
Envoyez-nous vos pépites!
