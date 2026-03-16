NOUVELLES adhésions à Nouvelle-Étape 2026

Pour une résidente/ex-résidente de l’hébergement, une utilisatrice/ex-utilisatrice des services externes sous la responsabilité de Nouvelle-Étape, et ce, sans discrimination d’âge, de religion, de race, d’orientation sexuelle, d’état civil et de conditions sociales. //// For a resident/former resident of the shelter, a user/former user of the external services under the responsibility of Nouvelle-Étape, without discrimination based on age, religion, race, sexual orientation, marital status, and social conditions.