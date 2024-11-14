Décembre 2024

Nous allons cuisiner et déguster du pâté chinois et des brownies. Les portions restantes seront remis au Service d'entraide de Saint-Étienne.
Ados aux fourneaux - 6 décembre, 11 h 30 à 18 h
Gratuit
Ce projet unique rassemble 5 maisons des jeunes pour une mission collective : préparer des repas savoureux destinés à remplir les Frigos Partagés.
Nous allons cuisiner à la Maison des jeunes l'Azymut. Nous offrons l'aller-retour entre les 2 maisons des jeunes.
Le jeune doit porter des pantalons longs, des souliers fermés, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Nous conseillons de dîner avant l'activité comme il n'y a pas de pause dîner prévue.
Ski d'intérieur - 12 décembre, 18 h15 à 20 h 30
Gratuit
Nous allons faire du ski d'intérieur au Préski à Québec. Les jeunes et les intervenantes seront accompagnés de 2 coachs. L'équipement est fourni par le milieu.
Le jeune doit porter des vêtements adaptés à l'activité.
Marché de Noël allemand - 13 décembre, 18 h à 21 h
Gratuit
Nous allons passer la soirée au Marché de Noël allemand. Nous offrons le transport jusqu'à Québec. Le jeune doit prévoir de l'argent s'il veut acheter des petits cadeaux.
Le jeune doit s'habiller selon la température.
Implication communautaire - 16 décembre, 18 h 30
Gratuit
Nous allons donner des cartes de Noël et un petit cadeau aux aînés de la Résidence de Saint-Étienne.
Party de Noël - 18 décembre, 18 h
5 $
Nous allons fêter Noël avec les jeunes. Nous offrons le souper et des jeux thématiques.
OASIS - 19 décembre, 18 h
Gratuit
Nous allons écouter un film de Noël en pyjama. Nous offrons le popcorn et autres.
