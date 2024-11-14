Décembre 2024

Ce projet unique rassemble 5 maisons des jeunes pour une mission collective : préparer des repas savoureux destinés à remplir les Frigos Partagés. Nous allons cuisiner à la Maison des jeunes l'Azymut. Nous offrons l'aller-retour entre les 2 maisons des jeunes. Le jeune doit porter des pantalons longs, des souliers fermés, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Nous conseillons de dîner avant l'activité comme il n'y a pas de pause dîner prévue.

