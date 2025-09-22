Novembre 2025

Ce projet rassemble 5 MDJ pour préparer des repas destinés aux frigos partagés de la communauté.

Les jeunes se rassemblent à la MDJ l'Azymut pour cuisiner ensemble entre MDJ.

Pour participer, le jeune doit porter un pantalon long et des souliers fermés, avoir les cheveux attachés et ne pas porter de bijou.





Chaque jeune repart avec une portion et chaque présence augmente ses chances d’être récompensé au gala en mai!