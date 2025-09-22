Novembre 2025

Organisé par
Nous allons créer une fresque murale sur le changement climatique.
Ce projet rassemble 5 MDJ pour préparer des repas destinés aux frigos partagés de la communauté.
Les jeunes se rassemblent à la MDJ l'Azymut pour cuisiner ensemble entre MDJ.
Pour participer, le jeune doit porter un pantalon long et des souliers fermés, avoir les cheveux attachés et ne pas porter de bijou.
Chaque jeune repart avec une portion et chaque présence augmente ses chances d’être récompensé au gala en mai!
Nous cuisinerons à la Salle Étienne Baillargeon un plat principal. Le jeune repart avec une portion et le reste sera porté dans les frigos partagés.
Nous allons au gymnase de l'Aubier en compagnie d’autres jeunes des maisons des jeunes!
La Maison des jeunes se transforme en cinéma! Le choix du film sera fait par les jeunes.
Dans le cadre de notre Carrières en lumière, dont l'objectif est de faire découvrir différents métiers aux jeunes, nous irons visiter la clinique vétérinaire de Saint-Étienne.
Apprends à créer tes propres pièces et développe ton talent en couture tout en t’amusant!
