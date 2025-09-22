Maison des jeunes l'Aigle

Maison des jeunes l'Aigle

Novembre 2025

Tournoi de jeux vidéo - 7 novembre, 18 h 30
Gratuit
Fresque murale - 10 novembre, 18 h 30
Gratuit

Nous allons créer une fresque murale sur le changement climatique.

Ados aux Fourneaux - 14 novembre, 11 h 30 à 17 h
Gratuit

Ce projet rassemble 5 MDJ pour préparer des repas destinés aux frigos partagés de la communauté.
Les jeunes se rassemblent à la MDJ l'Azymut pour cuisiner ensemble entre MDJ.

Pour participer, le jeune doit porter un pantalon long et des souliers fermés, avoir les cheveux attachés et ne pas porter de bijou.


Chaque jeune repart avec une portion et chaque présence augmente ses chances d’être récompensé au gala en mai!

Mini cuisine - 19 novembre, 18 h
Gratuit

Nous cuisinerons à la Salle Étienne Baillargeon un plat principal. Le jeune repart avec une portion et le reste sera porté dans les frigos partagés.

Gymnase libre - 21 novembre, 18 h 30
3 $

Nous allons au gymnase de l'Aubier en compagnie d’autres jeunes des maisons des jeunes!


Soirée cinéma - 26 novembre, 18 h
3 $

La Maison des jeunes se transforme en cinéma! Le choix du film sera fait par les jeunes.

Visite vétérinaire - 27 novembre, 18 h
Gratuit

Dans le cadre de notre Carrières en lumière, dont l'objectif est de faire découvrir différents métiers aux jeunes, nous irons visiter la clinique vétérinaire de Saint-Étienne.

Atelier de couture - 28 novembre, 18 h
Gratuit

Apprends à créer tes propres pièces et développe ton talent en couture tout en t’amusant!

