Novembre 2025

Nous organisons enfin un Masterchef, édition Anims. Nous ne serons plus des collègues pendant le temps d'une soirée. Nous serons des compétiteurs très affamés! Les jeunes seront les juges de nos repas. Ils n'ont pas besoin de souper, mais on recommande de grignoter quelque chose avant puisque les soupers seront servis relativement tard. Et en attendant, nous aurons notre système de sonno, nos micros et notre table de DJ dans le salon pour animer, question de mettre de la vie pendant qu'on cuisine.