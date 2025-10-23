Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

Novembre 2025

Donjons & Dragons - 4 et 18 nov @18h30-20h30 Sorb
Gratuit

Système Nimble. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.

Bibliocube - 6 nov @18h-19h45 Sorb
Gratuit

Le Bibliocube revient cette année pour nous faire découvrir (ou redécouvrir) la passion de la lecture. C'est une mini-bibliothèque à votre MDJ pour un soir!

Gym à l'Aubier: Volleyball - 7 nov @18h30-21h30
Gratuit

On rejoint la MDJ de la Ruche au Gym de l'Aubier pour faire du volleyball.

Podcast - 11 nov @19h30-21h Érab
Gratuit

On commence à faire des podcasts, capsules & vox pop selon les idées et les intérêts des jeunes.

LIFTS SORB: Podcast - 11 nov @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Comité jeunes - 12 nov @18h30-19h30 SORB
Gratuit

Comité où les jeunes peuvent exprimer leurs opinions sur la MDJ et décider entre eux des prochaines activités, cuisines et projets de la MDJ.

LIFTS ÉRAB: comité jeunes - 12 nov @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de l'Érablière seulement.

Party de ménage - 13 nov
Gratuit

À la demande des jeunes, on refait notre party de ménage. On frotte, on danse, on chante. Et la toune recommence!

Ados aux Fourneaux - 14 nov @11h30-21h00
Gratuit

Belle cuisine pour la communauté. On apprend à cuisiner en grosses portions et on produit 100 plats à donner aux Frigos Partagés. Venez mêler l'utile à l'agréable!


Masterchef Anims & Party - 14 nov @17h30-22h Érab
Gratuit

Nous organisons enfin un Masterchef, édition Anims. Nous ne serons plus des collègues pendant le temps d'une soirée. Nous serons des compétiteurs très affamés! Les jeunes seront les juges de nos repas. Ils n'ont pas besoin de souper, mais on recommande de grignoter quelque chose avant puisque les soupers seront servis relativement tard. Et en attendant, nous aurons notre système de sonno, nos micros et notre table de DJ dans le salon pour animer, question de mettre de la vie pendant qu'on cuisine.

LIFTS SORB: Masterchef & Party - 14 nov @17h15-22h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Cuisine collective - 19 nov @17h30-21h15 ÉRAB
Gratuit

Au menu ce mois-ci: Poulet Général Hugo!

LIFTS SORB: cuisine collective - 19 nov @17h15-21h30
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

ISaute - 21 nov @18h-21h30
22,50 $

Nous allons faire 2h de trampoline (19h-21h). Comme toujours, il faut avoir signer la décharge et avoir des bas ISaute (qui peuvent être achetés sur place pour 3.99$ sur taxes).

Visite d'une résidence personnages âgées - 29 nov @12h-16h30
Gratuit

Nous retournons à l'Île d'Orléans pour visiter et animer un atelier pour des personnes âgées.

Jasons Justin Peu - 25 nov @19h30-21h ÉRAB
Gratuit

Soirée discussion sans réserve ou tabou.

LIFTS SORB: Jasons Justin Peu - 25 nov @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Potluck Thanksgiving - 28 nov @18h-21h30 Érab
Gratuit

En l'honneur de l'action de grâce, nous faisons un potluck avec les jeunes et les anims où chacun peut amener une recette de chez lui pour que nous ayons un magnifique buffet. Partager, c'est une des belles valeurs de l'action de grâce!

LIFTS SORB: Potluck - 28 nov @17h45-21h45
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

