Novembre 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Système Nimble. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.
Le Bibliocube revient cette année pour nous faire découvrir (ou redécouvrir) la passion de la lecture. C'est une mini-bibliothèque à votre MDJ pour un soir!
On rejoint la MDJ de la Ruche au Gym de l'Aubier pour faire du volleyball.
On commence à faire des podcasts, capsules & vox pop selon les idées et les intérêts des jeunes.
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Comité où les jeunes peuvent exprimer leurs opinions sur la MDJ et décider entre eux des prochaines activités, cuisines et projets de la MDJ.
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
À la demande des jeunes, on refait notre party de ménage. On frotte, on danse, on chante. Et la toune recommence!
Belle cuisine pour la communauté. On apprend à cuisiner en grosses portions et on produit 100 plats à donner aux Frigos Partagés. Venez mêler l'utile à l'agréable!
Nous organisons enfin un Masterchef, édition Anims. Nous ne serons plus des collègues pendant le temps d'une soirée. Nous serons des compétiteurs très affamés! Les jeunes seront les juges de nos repas. Ils n'ont pas besoin de souper, mais on recommande de grignoter quelque chose avant puisque les soupers seront servis relativement tard. Et en attendant, nous aurons notre système de sonno, nos micros et notre table de DJ dans le salon pour animer, question de mettre de la vie pendant qu'on cuisine.
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Au menu ce mois-ci: Poulet Général Hugo!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Nous allons faire 2h de trampoline (19h-21h). Comme toujours, il faut avoir signer la décharge et avoir des bas ISaute (qui peuvent être achetés sur place pour 3.99$ sur taxes).
Nous retournons à l'Île d'Orléans pour visiter et animer un atelier pour des personnes âgées.
Soirée discussion sans réserve ou tabou.
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
En l'honneur de l'action de grâce, nous faisons un potluck avec les jeunes et les anims où chacun peut amener une recette de chez lui pour que nous ayons un magnifique buffet. Partager, c'est une des belles valeurs de l'action de grâce!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!