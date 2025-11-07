NSCOESN Canada adhésions

Offert par
À propos des adhésions
Valide pour un an
Adhésion limitée à un seul individu, propriétaire unique ou entité avec un employé. Vous recevrez un numéro d'adhésion pouvant être validé par le gouvernement du Canada.
Le formulaire d'inscription est requis.
La TVH est incluse (76507 5502 RT0001).
L'adhésion est réservée à une entité ou entreprise comptant plus d'un employé. Vous recevrez un numéro d'adhésion pouvant être validé par le gouvernement du Canada.
Valide pour un an
Dédié aux entités ou entreprises qui travaillent en collaboration avec le NSCOESN dans la recherche nationale et internationale, prennent un rôle actif dans le soutien de la mission avec leur personnel ou équipe dédiés, et travaillent pour soutenir l'événement-phare Bouclier d'érable.
Vous recevrez un numéro d'adhésion pouvant être validé par le gouvernement du Canada.
Une autorisation préalable est requise pour ce niveau d'adhésion.
La TVH est incluse (76507 5502 RT0001).
