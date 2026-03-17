ODONTO 2026 : Journée-conférences

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À propos de cet événement
Participation à l'événement + dîner 3 services au restaurant Montego
Le reçu d'impôt vous sera octroyé après l'événement.
*Nous utilisons Zeffy, un outil de dons basé sur la transparence : 100% de votre contribution va au Centre de pédiatrie sociale de Québec. Vous serez invité à ajouter une contribution volontaire au bas du formulaire afin d'aider à payer les frais bancaires. Si vous ne souhaitez pas ajouter de contribution, sélectionnez simplement l'option Autre dans le menu déroulant. Merci!
*Ce billet peut être acheté si une autre personne de votre milieu de travail a acheté une participation à 1 200$.
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Je ne peux pas participer, mais il me fait plaisir de faire un don pour les enfants vivant en situation de vulnérabilité.
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