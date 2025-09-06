Œuvre Collective – Ouvre grand ton cœur 2025-2026

Organisé par
À propos de cet événement
Présentation officielle de tout le projet (chanson, vidéoclip, événements, site, diffusion) : « Projet Québec-Afrique – présenté par [Nom] » + logo dominant sur toutes les plateformes
Présentation d’un volet clé du projet, avec visibilité majeure :
– Chanson : « Chanson présentée par [Nom] »
– Vidéoclip : « Vidéoclip présenté par [Nom] »
– Soirée bénéfice : « Gala de Montréal présenté par [Nom] »
Spectacle au Rwanda : « Spectacle présenté par [Nom] »
Diffusion numérique : « En ligne grâce à [Nom] »
Making-of : « Le documentaire soutenu par [Nom] »
Formation ou projet humanitaire spécifique :
« Projet agricole / santé / éducation soutenu par [Nom] »
Mention dans les galas
Présence du logo:
-dans le Making-of,
-Site Web
-Réseaux sociaux
-Affiche officielle
Mention sur le site Web
Remerciement public dans les communications sociales
Visibilité dans les documents imprimés
Logo ou nom dans une section dédiée sur le site Web
Mention dans les remerciements collectifs
Mention sur les réseaux sociaux
Certificat officiel de reconnaissance
