Œuvre Collective – Ouvre grand ton cœur 2025-2026

PRÉSENTATEUR GLOBAL
50 000 $

Présentation officielle de tout le projet (chanson, vidéoclip, événements, site, diffusion) : « Projet Québec-Afrique – présenté par [Nom] » + logo dominant sur toutes les plateformes


Présentation d’un volet clé du projet, avec visibilité majeure :

– Chanson : « Chanson présentée par [Nom] »

– Vidéoclip : « Vidéoclip présenté par [Nom] »

– Soirée bénéfice : « Gala de Montréal présenté par [Nom] »

PRÉSENTATEUR DE VOLET
25 000 $

Spectacle au Rwanda : « Spectacle présenté par [Nom] »


Diffusion numérique : « En ligne grâce à [Nom] »


Making-of : « Le documentaire soutenu par [Nom] »


Formation ou projet humanitaire spécifique :

« Projet agricole / santé / éducation soutenu par [Nom] »

COMMANDITAIRE ARGENT
10 000 $

Mention dans les galas


Présence du logo:

-dans le Making-of,

-Site Web

-Réseaux sociaux

-Affiche officielle

PARTENAIRE SOLIDAIRE
5 000 $

Mention sur le site Web


Remerciement public dans les communications sociales


Visibilité dans les documents imprimés

AMI DU PROJET
2 500 $

Logo ou nom dans une section dédiée sur le site Web


Mention dans les remerciements collectifs

SUPPORTEUR
1 000 $

Mention sur les réseaux sociaux


Certificat officiel de reconnaissance

