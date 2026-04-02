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Œuvres papier de Marcelle Ferron

Œuvre papier de Marcelle Ferron - sans encadrement item
Œuvre papier de Marcelle Ferron - sans encadrement
600 $

Photogravure à trois passages exécutée par l’atelier A. Piroir.
16 x 13 pouces – Marcelle Ferron, sans titre, 1959-1960


Livraison incluse au Québec.

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Œuvre papier de Marcelle Ferron - avec encadrement item
Œuvre papier de Marcelle Ferron - avec encadrement
950 $

Photogravure à trois passages exécutée par l’atelier A. Piroir.
19 x 16 pouces – Marcelle Ferron, sans titre, 1959-1960


Livraison incluse au Québec

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Œuvre Originale de Marcelle Ferron item
Œuvre Originale de Marcelle Ferron
20 000 $

Huile sur carton marouflé sur toile

16,6 x 26 cm (6,5 x 10,25 po)

V. 1959-1960

Livraison incluse au Québec

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