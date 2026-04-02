Œuvres papier de Marcelle Ferron

À propos de cette boutique
Photogravure à trois passages exécutée par l’atelier A. Piroir.
16 x 13 pouces – Marcelle Ferron, sans titre, 1959-1960
Livraison incluse au Québec.
Photogravure à trois passages exécutée par l’atelier A. Piroir.
19 x 16 pouces – Marcelle Ferron, sans titre, 1959-1960
Livraison incluse au Québec
Huile sur carton marouflé sur toile
16,6 x 26 cm (6,5 x 10,25 po)
V. 1959-1960
Livraison incluse au Québec
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