Offre de visibilité - Banquet de l’association des diplômés

Partenaire OR item
Partenaire OR
3 000 $

Commandite officielle du Banquet (nom sur billets virtuels et publicités)


Le Banquet portera le nom du partenaire officiel
Logo grande dimension sur tous les supports visuels, dans les publicités partagés sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ
Mention dans le programme de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
2 billets pour la soirée du Banquet

Partenaire ARGENT - Sportif - (2 000$ + 1000 $ casquettes) item
Partenaire ARGENT - Sportif - (2 000$ + 1000 $ casquettes)
3 000 $

Commandite du Match de hockey – Coupe Denis St-Laurent


Logo dans les publicités partagés sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ
Mention dans le programme  de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
2 billets pour la soirée du Banquet


À noter
Ce partenariat inclus un montant de 1 000 $ pour la production des casquettes officielles portant le logo du partenaire (casquettes remises aux joueurs et entraîneurs). La production est prise en charge par l’IMQ – coût total estimé à 1 600$)

Partenaire ARGENT – Espace Lounge item
Partenaire ARGENT – Espace Lounge
2 000 $

Commandite de l’Espace Lounge


Logo sur support visuel section lounge, dans les publicités partagés sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ
Mention dans le programme  de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
2 billets pour la soirée du Banquet

Partenaire ARGENT – Espace Bar item
Partenaire ARGENT – Espace Bar
2 000 $

Commandite de l’Espace Bar


Logo sur support visuel section bar, dans les publicités partagés sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ
Mention dans le programme  de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
2 billets pour la soirée du Banquet

Partenaire ARGENT – Photobooth item
Partenaire ARGENT – Photobooth
2 000 $

Commandite des photos officielles de la soirée


Logo du partenaire sur toutes les photos prises lors de la soirée (logo aussi présent dans les publicités partagés sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ)

Mention dans le programme  de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
2 billets pour la soirée du Banquet

Partenaire BRONZE – Soutien à la relève item
Partenaire BRONZE – Soutien à la relève
1 500 $

Commandite du souper des futurs diplômé(e)s 

(prix réduit de 50% pour les étudiant(e)s


Logo sur le site web IMQ - page ADIMQ
Publication avec logo et mention du partenaire dans une communication destinée aux étudiant(e)s pour la vente de billets
Mention dans le programme  de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
1 billet pour la soirée du Banquet

Partenaire allié de l’ADIMQ item
Partenaire allié de l’ADIMQ
500 $

Commandite partenaire allié


Logo sur support visuel des partenaires Alliés de l'ADIMQ  Logo sur le site web IMQ - page ADIMQ
Mention dans le programme  de la soirée du Banquet

Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet


Partenaire Assemblée générale annuelle item
Partenaire Assemblée générale annuelle
1 500 $

Commandite officielle de l’Assemblée générale annuelle


Nouvellement cette année - l'AGA se tient au Centre de formation aux mesures d'urgence (CFMU) de Lévis.


Tous les membres et non-membres sont invités à participer à l'assembleée qui se termine avec un diner offert au participants. Une visite des lieux sera possible pour ceux qui le souhaitent.


Logo sur Power point de l’AGA, dans les publications de l'AGA partagées sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ


Mention dans le programme  de la soirée du Banquet

Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
1 billet pour le banquet

Partenaire attraction de la relève item
Partenaire attraction de la relève
1 500 $

Commandite officielle du 5 à 7 de la relève IMQ-Rimouski ** 12 février 2026**


Logo sur les invitations aux diplômés et aux étudiants de l'IMQ et sur les publications réseaux sociaux touchant le 5 à 7 (visibilité avant et après l’événement)

Possibilité de remettre un article promotionnel au choix lors du 5 à 7

Mention lors des allocutions du Banquet du 14 mars

