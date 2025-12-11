Offre de visibilité - Banquet de l’association des diplômés

Offert par
Commandite officielle du Banquet (nom sur billets virtuels et publicités)
Le Banquet portera le nom du partenaire officiel
Logo grande dimension sur tous les supports visuels, dans les publicités partagés sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ
Mention dans le programme de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
2 billets pour la soirée du Banquet
Commandite du Match de hockey – Coupe Denis St-Laurent
Logo dans les publicités partagés sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ
Mention dans le programme de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
2 billets pour la soirée du Banquet
À noter
Ce partenariat inclus un montant de 1 000 $ pour la production des casquettes officielles portant le logo du partenaire (casquettes remises aux joueurs et entraîneurs). La production est prise en charge par l’IMQ – coût total estimé à 1 600$)
Commandite de l’Espace Lounge
Logo sur support visuel section lounge, dans les publicités partagés sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ
Mention dans le programme de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
2 billets pour la soirée du Banquet
Commandite de l’Espace Bar
Logo sur support visuel section bar, dans les publicités partagés sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ
Mention dans le programme de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
2 billets pour la soirée du Banquet
Commandite des photos officielles de la soirée
Logo du partenaire sur toutes les photos prises lors de la soirée (logo aussi présent dans les publicités partagés sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ)
Mention dans le programme de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
2 billets pour la soirée du Banquet
Commandite du souper des futurs diplômé(e)s
(prix réduit de 50% pour les étudiant(e)s
Logo sur le site web IMQ - page ADIMQ
Publication avec logo et mention du partenaire dans une communication destinée aux étudiant(e)s pour la vente de billets
Mention dans le programme de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
1 billet pour la soirée du Banquet
Commandite partenaire allié
Logo sur support visuel des partenaires Alliés de l'ADIMQ Logo sur le site web IMQ - page ADIMQ
Mention dans le programme de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
Commandite officielle de l’Assemblée générale annuelle
Nouvellement cette année - l'AGA se tient au Centre de formation aux mesures d'urgence (CFMU) de Lévis.
Tous les membres et non-membres sont invités à participer à l'assembleée qui se termine avec un diner offert au participants. Une visite des lieux sera possible pour ceux qui le souhaitent.
Logo sur Power point de l’AGA, dans les publications de l'AGA partagées sur les réseaux sociaux et le site web IMQ - page ADIMQ
Mention dans le programme de la soirée du Banquet
Mention lors des allocutions de la soirée du Banquet
1 billet pour le banquet
Commandite officielle du 5 à 7 de la relève IMQ-Rimouski ** 12 février 2026**
Logo sur les invitations aux diplômés et aux étudiants de l'IMQ et sur les publications réseaux sociaux touchant le 5 à 7 (visibilité avant et après l’événement)
Possibilité de remettre un article promotionnel au choix lors du 5 à 7
Mention lors des allocutions du Banquet du 14 mars
