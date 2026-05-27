Offre gourmande pour la Fête des Pères

À propos de cet événement
Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et porc assaisonné al Pastor
Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et carnitas (porc effiloché)
Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et carne arabe (porc sauté aux oignons)
Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et porc assaisonné al Pastor
Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et carnitas (porc effiloché)
Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et carne arabe (porc sauté aux oignons)
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