Fondation de l'Institut Saint-Joseph

Organisé par

Fondation de l'Institut Saint-Joseph

À propos de cet événement

Offre gourmande pour la Fête des Pères

900 Av. Joffre

Québec, QC G1S 1V7, Canada

Offre 1: Tacos pour 3 personnes (porc assaisonné)
60 $

Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et porc assaisonné al Pastor

Offre 2 : Tacos pour 3 personnes (porc effiloché)
60 $

Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et carnitas (porc effiloché)

Offre 3: Tacos 3 personnes (porc sauté aux oignons)
60 $

Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et carne arabe (porc sauté aux oignons)

Offre 4: Tacos pour 5-6 personnes (porc assaisonné)
110 $

Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et porc assaisonné al Pastor

Offre 5: Tacos pour 5-6 personnes (porc effiloché)
110 $

Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et carnitas (porc effiloché)

Offre 6 : Tacos pour 5-6 personnes (porc sauté aux oignons)
110 $

Format familial de tacos de tortillas, salsas, pico de gaillo et carne arabe (porc sauté aux oignons)

Repas de 5 enchiladas verdes au poulet
25 $
Repas de 10 enchiladas verdes au poulet
40 $
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