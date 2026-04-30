OFFRES DE VISIBILITÉ

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À propos de cet événement
Formule exclusive combine la visibilité physique dans un des espaces de vie active du Collège (gymnases, salle de danse et salle d’entraînement) et la diffusion numérique sur des écrans spécifiques du Collège. Elle offre la portée la plus large, la reconnaissance la plus élevée et un rayonnement constant auprès des élèves, parents, visiteurs et partenaires institutionnels.
Cet aperçu résume l’offre. Consultez le plan complet pour découvrir tous les avantages et options disponibles.
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Misez sur une visibilité tangible et constante dans des espaces à fort achalandage.
Une visibilité qui s’impose naturellement.
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(visibilité numérique dominante )
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Une visibilité simple et efficace.
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Une visibilité d’introduction.
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