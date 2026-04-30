Collège Notre-Dame-de-Lourdes (philanthropie)

Organisé par

Collège Notre-Dame-de-Lourdes (philanthropie)

À propos de cet événement

OFFRES DE VISIBILITÉ

845 Ch Tiffin

Longueuil, QC J4P 3G5, Canada

Offre Signature: Gymnase A
3 350 $

Formule exclusive combine la visibilité physique dans un des espaces de vie active du Collège (gymnases, salle de danse et salle d’entraînement) et la diffusion numérique sur des écrans spécifiques du Collège. Elle offre la portée la plus large, la reconnaissance la plus élevée et un rayonnement constant auprès des élèves, parents, visiteurs et partenaires institutionnels.


  • Visibilité numérique
    Diffusion en continu sur écrans stratégiques avec forte portée annuelle.
  • Affichage physique
    Affiche grand format visible toute l’année dans les gymnases.
  • Site web
    Logo sur la page philanthropie avec lien cliquable (12 mois).
  • Autre visibilité
    Présence dans les infolettres du Collège.
  • Suivi
    Accompagnement direct par l’équipe communication.
  • Reconnaissance
    Invitation VIP + visibilité lors d’événements officiels.

Cet aperçu résume l’offre. Consultez le plan complet pour découvrir tous les avantages et options disponibles.

Offre Signature: Gymnase B
3 550 $

Formule exclusive combine la visibilité physique dans un des espaces de vie active du Collège (gymnases, salle de danse et salle d’entraînement) et la diffusion numérique sur des écrans spécifiques du Collège. Elle offre la portée la plus large, la reconnaissance la plus élevée et un rayonnement constant auprès des élèves, parents, visiteurs et partenaires institutionnels.


  • Visibilité numérique
    Diffusion en continu sur écrans stratégiques avec forte portée annuelle.
  • Affichage physique
    Affiche grand format visible toute l’année dans les gymnases.
  • Site web
    Logo sur la page philanthropie avec lien cliquable (12 mois).
  • Autre visibilité
    Présence dans les infolettres du Collège.
  • Suivi
    Accompagnement direct par l’équipe communication.
  • Reconnaissance
    Invitation VIP + visibilité lors d’événements officiels.

Cet aperçu résume l’offre. Consultez le plan complet pour découvrir tous les avantages et options disponibles.

Offre Signature: Gymnase c
3 425 $

Formule exclusive combine la visibilité physique dans un des espaces de vie active du Collège (gymnases, salle de danse et salle d’entraînement) et la diffusion numérique sur des écrans spécifiques du Collège. Elle offre la portée la plus large, la reconnaissance la plus élevée et un rayonnement constant auprès des élèves, parents, visiteurs et partenaires institutionnels.


  • Visibilité numérique
    Diffusion en continu sur écrans stratégiques avec forte portée annuelle.
  • Affichage physique
    Affiche grand format visible toute l’année dans les gymnases.
  • Site web
    Logo sur la page philanthropie avec lien cliquable (12 mois).
  • Autre visibilité
    Présence dans les infolettres du Collège.
  • Suivi
    Accompagnement direct par l’équipe communication.
  • Reconnaissance
    Invitation VIP + visibilité lors d’événements officiels.

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Affichage physique: Gymnase A
1 875 $

Votre marque au cœur de l’action

Misez sur une visibilité tangible et constante dans des espaces à fort achalandage.

  • Affichage grand format (24 x 90 pouces)
  • Présence quotidienne pour une durée de 12 mois auprès des élèves et visiteurs
  • Impact visuel fort et durable
  • Installation et entretien inclus.


Une visibilité qui s’impose naturellement.


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Affichage physique: Gymnase B
2 100 $

Votre marque au cœur de l’action

Misez sur une visibilité tangible et constante dans des espaces à fort achalandage.

  • Affichage grand format (24 x 90 pouces)
  • Présence quotidienne pour une durée de 12 mois auprès des élèves et visiteurs
  • Impact visuel fort et durable
  • Installation et entretien inclus.


Une visibilité qui s’impose naturellement.


Cet aperçu résume l’offre. Consultez le plan complet pour découvrir tous les avantages et options disponibles.

Affichage physique: Gymnase c
1 975 $

Votre marque au cœur de l’action

Misez sur une visibilité tangible et constante dans des espaces à fort achalandage.

  • Affichage grand format (24 x 90 pouces)
  • Présence quotidienne pour une durée de 12 mois auprès des élèves et visiteurs
  • Impact visuel fort et durable
  • Installation et entretien inclus.


Une visibilité qui s’impose naturellement.


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Offre Or
1 500 $

(visibilité numérique dominante )

  • Visibilité numérique
    Capsule diffusée en boucle sur écrans avec grande portée.
  • Site web
    Logo sur la page partenaires (12 mois).
  • Autre visibilité
    Présence dans les infolettres.
  • Flexibilité
    Mises à jour de visuels incluses.
  • Suivi
    Accompagnement personnalisé.
  • Reconnaissance
    Statut prioritaire + invitation à un événement.

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Offre Argent
1 000 $

Une visibilité simple et efficace.

  1. Visibilité numérique
    Capsule courte diffusée sur écrans ciblés.
  2. Site web
    Logo présent pendant 6 mois.
  3. Flexibilité
    Quelques changements de visuel inclus.
  4. Suivi
    Support de l’équipe communication.
  5. Reconnaissance
    Valorisation comme partenaire engagé.

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Offre Bronze
500 $

Une visibilité d’introduction.

  1. Visibilité numérique
    Visuel simple diffusé sur écrans.
  2. Site web
    Logo affiché pour une courte période.
  3. Reconnaissance
    Statut de partenaire Bronze.

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