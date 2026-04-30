OFFRES DE VISIBILITÉ

Formule exclusive combine la visibilité physique dans un des espaces de vie active du Collège (gymnases, salle de danse et salle d’entraînement) et la diffusion numérique sur des écrans spécifiques du Collège. Elle offre la portée la plus large, la reconnaissance la plus élevée et un rayonnement constant auprès des élèves, parents, visiteurs et partenaires institutionnels.





Visibilité numérique

Diffusion en continu sur écrans stratégiques avec forte portée annuelle.

Affichage physique

Affiche grand format visible toute l’année dans les gymnases.

Site web

Logo sur la page philanthropie avec lien cliquable (12 mois).

Autre visibilité

Présence dans les infolettres du Collège.

Suivi

Accompagnement direct par l’équipe communication.

Reconnaissance

Invitation VIP + visibilité lors d’événements officiels.

Cet aperçu résume l’offre. Consultez le plan complet pour découvrir tous les avantages et options disponibles.