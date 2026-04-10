Offrez des fleurs Fantastiques !

les fantastiques de magog

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1 rose
5 $

La couleur de la rose sera déterminée au hasard !

Le ramassage du bouquet se fera le vendredi 8 mai, entre 8h et 14h30, au Centre de Jour Les Fantastiques, 1525 rue Principale Est, Magog J1X 1Z8.

3 roses
10 $

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Le ramassage du bouquet se fera le vendredi 8 mai, entre 8h et 14h30, au Centre de Jour Les Fantastiques, 1525 rue Principale Est, Magog J1X 1Z8.

6 roses
20 $

La couleur des roses sera déterminée au hasard !

Le ramassage du bouquet se fera le vendredi 8 mai, entre 8h et 14h30, au Centre de Jour Les Fantastiques, 1525 rue Principale Est, Magog J1X 1Z8.

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