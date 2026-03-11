OFFTA 2026 Passe TOTALE Prévente Pro

À propos de cet événement
Donne un accès à une représentation des 9 spectacles de la programmation en salle ainsi qu'une paire de bas à l'effigie de la 20e édition du festival. Sélectionnez les dates des 9 performances à la prochaine étape.
Le jeudi 4 juin @ Café du MAI, de 11h à 13h. Il s’agit d’un brunch de réseautage convivial facilitant la rencontre entre artistes émergent.e.s et professionnel.le.s de la diffusion, dans le cadre du OFFTA 2026!
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