Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal

Organisé par

Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal

À propos de cet événement

COMPLET - OMEGA - 5, 8, 15 mai 2026

2 Rue Bonneau

Montréal, QC H2Y 1J4, Canada

Prix régulier
850 $

10 restants

Pour toute personne qui ne travaille pas dans un organisme communautaire en itinérance de l'île de Montréal. Les frais d'inscription sont non-remboursables.

SHU (services d'hébergement d'urgence)
195 $

10 restants

Les frais d'inscription sont non remboursables. Cependant, contactez-nous si vous souhaitez interchanger des participant.e.s.
Le coût réel de cette formation est de 850$ par participant.

Organismes non SHU
195 $

10 restants

Les frais d'inscription sont non remboursables. Cependant, contactez-nous si vous souhaitez interchanger des participant.e.s.
Le coût réel de cette formation est de 850$ par participant.

Prix Membre
700 $

10 restants

Pour les Membres du MMFIM qui ne travaillent pas uniquement avec les populations en itinérance. Les frais d'inscription sont non remboursables.

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