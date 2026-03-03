Fondation du Cégep de Rimouski

Organisé par

Fondation du Cégep de Rimouski

À propos de cet événement

Course des couleurs 2026 - Présentée par Via Capitale Horizon

Parc Beauséjour - 400 Bd de la Rivière

Rimouski, QC

Adulte
25 $

Ce billet adulte (18 ans et plus, non étudiant) vous donne droit à la période d'échauffement, à la course et aux exercices d'après course. Les autres produits sur le site sont facturés séparément, sur place.

Etudiant (6 ans et plus)
10 $

Ce billet étudiant (6 ans et plus, étudiant) vous donne droit à la période d'échauffement, à la course et aux exercices d'après course. Les autres produits sur le site sont facturés séparément, sur place.

Enfant (5 ans et moins)
Gratuit

Ce billet enfant (5 ans et moins) vous donne droit à la période d'échauffement, à la course et aux exercices d'après course. Les autres produits sur le site sont facturés séparément, sur place.

Famille (3 personnes)
40 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Ce billet famille (1 adulte et 2 étudiants/enfants ou 2 adultes et 1 étudiant/enfant) vous donne droit à la période d'échauffement, à la course et aux exercices d'après course. Les autres produits sur le site sont facturés séparément, sur place.

Famille (4 personnes)
40 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Ce billet famille (2 adultes et 2 étudiants/enfants) vous donne droit à la période d'échauffement, à la course et aux exercices d'après course. Les autres produits sur le site sont facturés séparément, sur place.

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