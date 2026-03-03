Course des couleurs 2026 - Présentée par Via Capitale Horizon

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À propos de cet événement
Rimouski, QC
Ce billet adulte (18 ans et plus, non étudiant) vous donne droit à la période d'échauffement, à la course et aux exercices d'après course. Les autres produits sur le site sont facturés séparément, sur place.
Ce billet étudiant (6 ans et plus, étudiant) vous donne droit à la période d'échauffement, à la course et aux exercices d'après course. Les autres produits sur le site sont facturés séparément, sur place.
Ce billet enfant (5 ans et moins) vous donne droit à la période d'échauffement, à la course et aux exercices d'après course. Les autres produits sur le site sont facturés séparément, sur place.
Ce billet famille (1 adulte et 2 étudiants/enfants ou 2 adultes et 1 étudiant/enfant) vous donne droit à la période d'échauffement, à la course et aux exercices d'après course. Les autres produits sur le site sont facturés séparément, sur place.
Ce billet famille (2 adultes et 2 étudiants/enfants) vous donne droit à la période d'échauffement, à la course et aux exercices d'après course. Les autres produits sur le site sont facturés séparément, sur place.
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