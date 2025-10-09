ON ROULE POUR NOS PATINEURS ! FRAIS DE TRANSPORT CPV CYCLONES.

Pour les courtes distances (ex. Mont-Joli, Matane, Amqui, Rivière-du-Loup...)
Cette contribution aide à couvrir les frais de déplacement du club pour les compétitions régionales près de Rimouski.
Pour les déplacements intermédiaires (ex. Rivière-du-loup, Baie-Comeau).
Chaque contribution aide à assumer les frais d’essence et à soutenir les trajets aller-retour de nos entraîneurs avec les patineurs. 🚗💨
Pour les compétitions régionales et interrégionales (ex. Lévis (~289–295 km), Québec (~312 km ...)
Cette tranche aide à couvrir les frais de route du club.
Exemples : Trois-Rivières (~425 km), Sherbrooke (~495–520 km), Montréal / Pointe-aux-Trembles (~537–540 km), Chicoutimi** (~540 km via Québec).
601 km et + — 125 $
Exemples : Roberval (~618 km ),
