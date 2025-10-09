ON ROULE POUR NOS PATINEURS ! FRAIS DE TRANSPORT CPV CYCLONES.

0-100 KM
CA$20

0 à 100 km – 25 $

Pour les courtes distances (ex. Mont-Joli, Matane, Amqui, Rivière-du-Loup...)
Cette contribution aide à couvrir les frais de déplacement du club pour les compétitions régionales près de Rimouski.

101-250 KM
CA$35

101 à 250 km – 40 $

Pour les déplacements intermédiaires (ex. Rivière-du-loup, Baie-Comeau).
Chaque contribution aide à assumer les frais d’essence et à soutenir les trajets aller-retour de nos entraîneurs avec les patineurs. 🚗💨

251-400 KM
CA$50

251 à 400 km – 50$

Pour les compétitions régionales et interrégionales (ex. Lévis (~289–295 km), Québec (~312 km ...)
Cette tranche aide à couvrir les frais de route du club.

401–600 KM
CA$65

Exemples : Trois-Rivières (~425 km), Sherbrooke (~495–520 km), Montréal / Pointe-aux-Trembles (~537–540 km), Chicoutimi** (~540 km via Québec).


Chaque contribution aide à assumer les frais d’essence et à soutenir les trajets aller-retour de nos entraîneurs avec les patineurs.


601 KM et +
CA$75

601 km et + — 125 $
Exemples : Roberval (~618 km ),

